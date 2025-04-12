Нижегородская мэрия закупила семь отечественных авто

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Автопарк нижегородской мэрии пополнился шестью автомобилями марки "LADA" и одной "Газелью". Впечатлениями от новых автомобилей, поступивших в распоряжение городской администрации, поделился мэр Юрий Шалабаев в своём телеграм-канале.
Отмечается, что транспорт отечественного производства полностью оправдывает соотношение цены и качества.
Также подчеркивается, что вне зависимости от типа коробки передач — механической или автоматической — уровень комфорта для водителя остаётся на высоком уровне. Машины демонстрируют надёжность, управляемость и хорошую работоспособность.
Такие характеристики говорят о позитивных изменениях в российском автопроме, считают в нижегородской мэрии. Более того, городские власти уверены, что текущие внешнеполитические ограничения лишь способствуют внутреннему развитию.
Ранее сообщалось, что мэрия Нижнего Новгорода купила спецавтомобиль для круглогодичной укладки асфальта.
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