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Экономика

Нижегородская мэрия закупила семь отечественных авто

13 апреля 2025 13:35  [88] Экономика

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Автопарк нижегородской мэрии пополнился шестью автомобилями марки "LADA" и одной "Газелью". Впечатлениями от новых автомобилей, поступивших в распоряжение городской администрации, поделился мэр Юрий Шалабаев в своём телеграм-канале.

Отмечается, что транспорт отечественного производства полностью оправдывает соотношение цены и качества.

Также подчеркивается, что вне зависимости от типа коробки передач — механической или автоматической — уровень комфорта для водителя остаётся на высоком уровне. Машины демонстрируют надёжность, управляемость и хорошую работоспособность.

Такие характеристики говорят о позитивных изменениях в российском автопроме, считают в нижегородской мэрии. Более того, городские власти уверены, что текущие внешнеполитические ограничения лишь способствуют внутреннему развитию.

Ранее сообщалось, что мэрия Нижнего Новгорода купила спецавтомобиль для круглогодичной укладки асфальта.

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Теги:
Автопром
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