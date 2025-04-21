Проезд закрыли на участках трех федеральных трасс в Нижегородской области Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области продолжается ремонт на участках федеральных автодорог, из-за чего на них введены временные ограничения движения транспорта. Об этом сообщило ФКУ "Упрдор Москва — Нижний Новгород".

По данным ведомства, на двух участках трассы М-7 "Волга" проводится восстановление дорожного полотна: с 473 по 490 км (работы планируется завершить к 15 сентября), и с 524 по 568 км (здесь ремонт продлится до конца осени). Отмечается, что на отдельных участках возможны локальные ограничения с сужением проезжей части..

Работы идут и на Р-158 "Нижний Новгород - Саратов". Здесь проводят капремонт с расширением дороги с 40 по 52 км (срок окончания работ - 30 августа) и с 77 по 104 км (до 30 октября). Отмечается, что на участках действует ограничение скорости до 40 — 50 км/ч.

На трассе Р-177 "Поветлужье" начат капремонт моста через реку Люнда в Семеновском районе (до 31 декабря). Отмечается, что сейчас обустраивают временную дорогу для организации проезда по участку на период проведения основных работ. Движение ограничено. Максимальная скорость – 40 км/ч.

По мосту через реку Зимару в Воскресенском районе разрабатывается проектная документация на проведение капитального ремонта. Пока же здесь проезд организован по одной полосе с ограничением скорости до 20 км/ч. Полностью запрещен проезд транспортных средств массой свыше 20 тонн и нагрузкой на ось 8 тонн. Они могут объехать участок через населенные пункты: Боковая – Красные баки – Ядрово - Воздвиженское – Воскресенское.

Ранее сообщалось, что в 2025-2027 годах обновят 174 км федеральных трасс в Нижегородской области.