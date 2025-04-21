Движение ограничат на Восточном подъезде к Нижнему Новгороду из-за ремонта

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Ограничение движения введут на Восточном подъезде к Нижнему Новгороду. Об этом сообщил минтранс региона.
Отмечается, что ограничения вводятся в связи с ремонтом участка подъезда от автодороги М-7 "Волга" в Кстовском районе.
С 22:00 25 апреля до 6:00 26 апреля и с 22:00 26 апреля до 6:00 27 апреля на участке дороги с 5 по 7 км (на спуске до поворота в деревню Анкудиновка) будет организовано реверсивное движение.
Ранее сообщалось о введении ограничений на участках трех федеральных трасс в Нижегородской области.
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