Движение ограничат на Восточном подъезде к Нижнему Новгороду из-за ремонта Общество

Фото: Александр Воложанин

Ограничение движения введут на Восточном подъезде к Нижнему Новгороду. Об этом сообщил минтранс региона.

Отмечается, что ограничения вводятся в связи с ремонтом участка подъезда от автодороги М-7 "Волга" в Кстовском районе.

С 22:00 25 апреля до 6:00 26 апреля и с 22:00 26 апреля до 6:00 27 апреля на участке дороги с 5 по 7 км (на спуске до поворота в деревню Анкудиновка) будет организовано реверсивное движение.

Ранее сообщалось о введении ограничений на участках трех федеральных трасс в Нижегородской области.