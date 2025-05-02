Оборот наркотиков вырос на 66% в Нижегородской области Происшествия

За январь-март 2025 года было зафиксировано 1436 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Такая статистика опубликована на сайте ГУ МВД России по Нижегородской области.

Это на 66% больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда было зарегистрировано 865 таких случаев.

В результате работы правоохранителей изъято 263,8 кг наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Рост показателя составил 88,2% (140,2 кг – 2024 год).

Кроме того, было выявлено девять притонов. В прошлом году таких случаев было 13.

Особое внимание уделялось борьбе с организованными преступными группами. Правоохранителями пресечено 363 преступления, совершенных участниками ОПГ. Это на 82,4% больше, чем в прошлом году. Из общего числа преступлений, совершённых в составе ОПГ, 182 связаны с незаконным оборотом наркотиков.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области задержан мужчина, который сбыл около 100 кг наркотических веществ. Он развернул нарколабораторию в частном доме.