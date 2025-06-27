42 дела завели в Нижнем Новгороде за умышленное уничтожение имущества Общество

В Нижнем Новгороде с начала текущего года возбуждено 42 уголовных дела по фактам преднамеренного уничтожения или повреждения имущества. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Известно, что все дела заведены по статье 167 УК РФ, предусматривающей ответственность за умышленную порчу чужого имущества.

В то же время, по информации правоохранителей, ни одного уголовного дела по статье 214 УК РФ, касающейся вандализма, за аналогичный период зарегистрировано не было.

Ранее сообщалось, что более миллиона рублей похитили с банковской карты участника СВО в Нижнем Новгороде.