Нижегородец запустил фейерверк в алкомаркете после ссоры с продавцами

Полиция разбирается в инциденте, который произошел в алкомаркете на улице Народной Московского района Нижнего Новгорода.
По предварительной информации пресс-службы полиции, накануне вечером между покупателем и продавцами произошел конфликт. После словесной перепалки мужчина покинул магазин, но вскоре вернулся и бросил в помещение пиротехническое изделие, а затем быстро скрылся. Очевидцы слышали звук взрыва, следует из сообщения в паблике "Нижний Новгород [без цензуры]".
На место оперативно прибыли сотрудники полиции. Нарушителя удалось задержать. Сейчас он находится в отделе, где с ним работают правоохранители.
К счастью, никто не пострадал. Полиция устанавливает детали произошедшего.
