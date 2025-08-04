После тысячи жалоб: в ЗСНО предлагают наказывать за самовыгул собак
Электронную очередь ввели на портале пациента в Нижегородской области
Какие погодные сюрпризы ждут нижегородцев в августе: прогноз на месяц
Какие улицы перекроют из-за празднования 804-летия Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
07 августа 2025 09:12  [63] Нижегородец запустил фейерверк в алкомаркете после ссоры с продавцами
07 августа 2025 09:01  [79] Падение подростка в заброшенную шахту в Ворсме закончилось проверкой СК
06 августа 2025 19:35  [308] СК заинтересовался сгоревшей заживо женщиной в Нижегородской области
06 августа 2025 19:14  [264] Лотерея с подвохом: жительница Сарова перевела деньги за несуществующий приз
06 августа 2025 18:25  [310] Похищенная в Нижнем Новгороде Зарема Мусаева получила еще 4 года
06 августа 2025 17:40  [247] Двух москвичей осудили за "художества" на нижегородской электричке
06 августа 2025 17:40  [278] 16-летний подросток провалился в заброшенную шахту в Ворсме
06 августа 2025 17:32  [257] Жителя Выксы арестовали за перевод денег лидеру экстремистов
06 августа 2025 17:22  [245] Два рабочих пострадали при обрушении лесов на кстовском заводе
06 августа 2025 15:00  [302] Нижегородка лишилась 5 млн рублей после общения с мошенниками
Происшествия

Нижегородец запустил фейерверк в алкомаркете после ссоры с продавцами

07 августа 2025 09:12  [63] Происшествия
Нижегородец запустил фейерверк в алкомаркете после ссоры с продавцами

Полиция разбирается в инциденте, который произошел в алкомаркете на улице Народной Московского района Нижнего Новгорода.

По предварительной информации пресс-службы полиции, накануне вечером между покупателем и продавцами произошел конфликт. После словесной перепалки мужчина покинул магазин, но вскоре вернулся и бросил в помещение пиротехническое изделие, а затем быстро скрылся. Очевидцы слышали звук взрыва, следует из сообщения в паблике "Нижний Новгород [без цензуры]".

На место оперативно прибыли сотрудники полиции. Нарушителя удалось задержать. Сейчас он находится в отделе, где с ним работают правоохранители.

К счастью, никто не пострадал. Полиция устанавливает детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что силовики задержали банду, похитившую нижегородца с целью вымогательства.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Взрыв МВД Торговля
Поделиться:
Новости по теме
06 августа 2025 11:02  [329] Рейд по бомжам в Нижегородской области привел к аресту четырех преступников
04 августа 2025 13:41  [410] Прохожий задержал напавшего на цветочный магазин в Канавине
02 августа 2025 09:30  [836] Неизвестный водитель сбил трех пешеходов у кафе на Рождественской улице
01 августа 2025 08:40  [579] Мошенники обманули пять нижегородских пенсионерок на 2,6 млн рублей
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
04 августа 2025 10:21Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных