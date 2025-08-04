Двухэтажный поезд запустят между Нижним Новгородом и Москвой в 2025 году Общество

Фото: Александр Воложанин

К четвертом квартале 2025 года между Москвой и Нижним Новгородом начнёт курсировать обновлённый двухэтажный поезд "Буревестник". Об этом сообщил начальник ГЖД Сергей Дорофеевский.

"Мы возвращаем тот "Буревестник", который когда-то ходил между Нижним Новгородом и Москвой, только он будет двухэтажным", – уточнил он.

Новый поезд будет отличаться повышенным уровнем комфорта и улучшенными скоростными характеристиками. Состав будет смешанного типа: предусмотрены как сидячие места, так и купейные вагоны, включая СВ. Также в поезде будет вагон-ресторан.

По словам Дорофеевского, представить интерьер "Буревестника" планируют в первом квартале 2025 года.

Ожидается, что поезд будет состоять из 12-16 вагонов и курсировать в дневное время. Время в пути составит около четырех часов.

Ранее выяснилось, что скоростные "Ласточки" из Нижнего Новгорода пока не вернутся на Курский вокзал Москвы.