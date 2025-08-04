Уголовное дело завели на нижегородца за запуск петарды в алкомаркете Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя из-за инцидента в алкомаркете на улице Народной в Московском районе. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.

Напомним, вечером 6 августа нижегородец после конфликта с продавцами кинул бросил в помещение пиротехническое изделие. Как выяснили полицейские, мужчина зашел в торговую точку буквально за минуту до закрытия и потребовал продать ему алкоголь. Получив отказ, он попытался унести слабоалкогольный напиток, не оплатив его. Продавцы не позволили этого сделать, между ними произошел конфликт.

После перепалки нижегородец покинул магазин, однако через несколько минут вернулся с пиротехническим изделием в руках. Он бросил его в сторону входа и скрылся. Взрыв вызвал светошумовой эффект и повредил стекло входной двери. К счастью, жильцы дома, в котором расположен магазин, а также оконные конструкции в квартирах не пострадали.

На место происшествия выехали сотрудники полиции. Нарушителя удалось быстро задержать. Задержанным оказался неработающий и ранее судимый за кражу местный житель, живущий буквально рядом с магазином.

Следственно-оперативная группа изъяла на месте фрагменты пиротехники. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы.

Мужчина задержан, решается вопрос о мере пресечения.

