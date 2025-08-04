Суд продлил арест экс-главе нижегородского филиала РАНХиГС Парамонову Происшествия

Бывший руководитель нижегородского филиала РАНХиГС, депутат Заксобрания Нижегородской области Александр Парамонов останется под стражей до 9 сентября 2025 года включительно. Такое решение принял Московский райсуд, сообщили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе областного суда.

Напомним, Парамонова задержали вместе с рядом подчиненных 12 марта текущего года. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки организованной группой в особо крупном размере.

По версии следствия, с 2019-го по 2025 год Парамонов и его коллеги создали преступную схему, в рамках которой за денежное вознаграждение помогали с поступлением в вуз и оформляли дипломы без фактического обучения.

