После тысячи жалоб: в ЗСНО предлагают наказывать за самовыгул собак
Какие улицы перекроют из-за празднования 804-летия Нижнего Новгорода
Какие погодные сюрпризы ждут нижегородцев в августе: прогноз на месяц
Электронную очередь ввели на портале пациента в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
08 августа 2025 10:03  [83] Суд продлил арест экс-главе нижегородского филиала РАНХиГС Парамонову
08 августа 2025 09:40  [104] Водитель "Хонды" погиб в лобовом ДТП с грузовиком под Кстовом
08 августа 2025 09:24  [128] Уголовное дело завели на нижегородца за запуск петарды в алкомаркете
08 августа 2025 09:10  [118] Нижегородского пенсионера оштрафовали за непристойное поведение в автобусе
07 августа 2025 15:45  [328] Электричка влетела в "Ладу Гранту" под Балахной
07 августа 2025 15:30  [298] Более 50 человек погибли на нижегородских водоемах в 2025 году
07 августа 2025 15:06  [349] Дело о хищении 250 млн рублей на оборонзаказе завели в Нижегородской области
07 августа 2025 14:46  [351] Экс-сотрудник нижегородского ГУАД пойдет под суд за взятки
07 августа 2025 14:43  [308] 103 человека погибли на пожарах в Нижегородской области с начала года
07 августа 2025 12:58  [320] Суд перенес слушание дела экс-сити-менеджера Нижнего Новгорода Кондрашова
Происшествия

Суд продлил арест экс-главе нижегородского филиала РАНХиГС Парамонову

08 августа 2025 10:03  [83] Происшествия
Суд продлил арест экс-главе нижегородского филиала РАНХиГС Парамонову

Фото: Мария Орлова

Бывший руководитель нижегородского филиала РАНХиГС, депутат Заксобрания Нижегородской области Александр Парамонов останется под стражей до 9 сентября 2025 года включительно. Такое решение принял Московский райсуд, сообщили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе областного суда.

Напомним, Парамонова задержали вместе с рядом подчиненных 12 марта текущего года. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки организованной группой в особо крупном размере. 

По версии следствия, с 2019-го по 2025 год Парамонов и его коллеги создали преступную схему, в рамках которой за денежное вознаграждение помогали с поступлением в вуз и оформляли дипломы без фактического обучения.

Ранее сообщалось, что бывшему главе Советского района Владимиру Исаеву отменили приговор.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Взятки Суд
Поделиться:
Новости по теме
07 августа 2025 14:46  [351] Экс-сотрудник нижегородского ГУАД пойдет под суд за взятки
07 августа 2025 12:58  [320] Суд перенес слушание дела экс-сити-менеджера Нижнего Новгорода Кондрашова
30 мая 2025 16:21  [1632] СК завел дело о взятках против экс-главы нижегородского "ГУММиД" Левдикова
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
04 августа 2025 10:21Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных