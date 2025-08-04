После тысячи жалоб: в ЗСНО предлагают наказывать за самовыгул собак
ННГУ зачислил 2074 человека на бюджетные места

ННГУ зачислил 2074 человека на бюджетные места

Фото: Александр Воложанин

ННГУ имени Н.И. Лобачевского завершил основную волну приема абитуриентов на бюджетные места программ бакалавриата и специалитета. Как сообщили в пресс-службе вуза, по итогам зачисления, состоявшегося 7 августа, студентами вуза стали 2074 человека.

С учетом поступивших на приоритетном этапе, а также данных по филиалам университета, общее число зачисленных достигло 2481.

Как отметил ректор ННГУ Олег Трофимов, количество заявлений увеличилось на 20% по сравнению с прошлым годом. По его словам, на динамику повлияли сразу несколько факторов: демографический подъем 2007 года, устойчивый интерес к высшему образованию, а также активная профориентационная работа со стороны университета.

Наиболее востребованными направлениями по-прежнему являются ИТ, экономика, юриспруденция, медицина и журналистика. Так, средний балл на все направления Института информационных технологий, математики и механики составил 81.

Среди программ с наиболее высокими проходными баллами выделились: "Реклама и связи с общественностью" (Институт филологии и журналистики) — 270 баллов, "Международные отношения" — 266, "Реклама и связи с общественностью" — 258, "Программная инженерия" и "Журналистика" — по 256, "Экономика" и "Фундаментальная информатика и информационные технологии" — по 251.

Также высокими проходными баллами отличились: "Юриспруденция" — 248, "Менеджмент" — 245, "Лечебное дело" — 243, "Медицинская биохимия" — 240, "Физика" — 233.

Всего в рамках приемной кампании 2025 года на бюджетные места бакалавриата и специалитета было подано 49 374 заявления. Из них 87% — через Единый портал государственных услуг (42 842 заявления).

Общее количество заявлений на все формы и уровни обучения в ННГУ уже превысило 95 тысяч.

В ходе приоритетного этапа 2 августа в университет были зачислены 159 человек по отдельной квоте для участников СВО и членов их семей. В тот же день студентами стали 35 победителей и призеров олимпиад, а также 70 абитуриентов, поступивших по целевому направлению.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября в России изменятся правила приема студентов на платной основе в вузы. Регулировать стоимость обучения, направления подготовки и количество платных мест отныне будет правительство РФ.

