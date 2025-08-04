Какие погодные сюрпризы ждут нижегородцев в августе: прогноз на месяц
СК озвучил возможную причину смерти звезды "Дома-2"

08 августа 2025 14:10  [130] Происшествия
СК озвучил возможную причину смерти звезды Дома-2

Фото: соцсети Полины Малининой

Следователи проводят проверку по факту смерти звезды «Дома-2» Полины Малининой, чье тело было найдено в ее нижегородской квартире.

По данным СУ СКР, проводится судмедэкспертиза с целью установления причины смерти девушки. По одной из версий она умерла, отравившись неизвестным веществом.

Как сообщалось ранее, 24-летняя девушка руководила филиалом модельного агентства, в отношении которого завели дело о мошенничестве. Потерпевшими признаны более 300 человек из 9 субъектов РФ.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных