СК озвучил возможную причину смерти звезды "Дома-2"

Следователи проводят проверку по факту смерти звезды «Дома-2» Полины Малининой, чье тело было найдено в ее нижегородской квартире.
По данным СУ СКР, проводится судмедэкспертиза с целью установления причины смерти девушки. По одной из версий она умерла, отравившись неизвестным веществом.
Как сообщалось ранее, 24-летняя девушка руководила филиалом модельного агентства, в отношении которого завели дело о мошенничестве. Потерпевшими признаны более 300 человек из 9 субъектов РФ.
