Общество

Поезда из Нижнего Новгорода в Питер будут прибывать на Ладожский вокзал

Фото: пресс-служба ГЖД

В августе и сентябре 2025 года маршруты нескольких поездов дальнего следования, следующих из Нижнего Новгорода и Казани в Санкт-Петербург, временно изменят конечную станцию прибытия.

На период проведения реконструкции станции Санкт-Петербург Главный поезда будут прибывать и отправляться с Ладожского вокзала. Это временная мера, связанная с обновлением инфраструктуры.

Изменения коснутся, в частности, фирменного поезда № 59/60 "Волга", курсирующего между Нижним Новгородом и Санкт-Петербургом. Он будет отправляться с Ладожского вокзала с 21 августа по 15 сентября из Нижнего Новгорода, а из Петербурга — с 22 августа по 16 сентября.

Также изменится маршрут поезда № 133/134 "Поволжье", следующего из Казани. Его отправления с Ладожского вокзала запланированы с 23 августа по 17 сентября, а из столицы Татарстана — с 21 августа по 15 сентября.

Пассажирам рекомендуют учитывать эти изменения при планировании поездок.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных