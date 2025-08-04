Воздух в Нижнем Новгороде будут мониторить с помощью газоанализатора

Фото:
Специалисты МКУ "Горкомэкологии" начали использовать современный газоанализатор "Геолан-П1" для контроля за качеством атмосферного воздуха в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Прибор способен одновременно отслеживать концентрацию от одного до восьми загрязняющих веществ. В их числе — оксид и диоксид азота, оксид углерода, сероводород, диоксид серы, фтороводород, аммиак и углеводороды.
Мониторинг будет проводиться в районах, откуда регулярно поступают жалобы жителей. В случае превышения предельно допустимых концентраций информация незамедлительно направляется в контролирующие органы.
Параллельно в городе продолжаются проверки по выявлению "чёрных" ассенизаторов. Как отметил заместитель директора департамента благоустройства Алексей Краснов, теперь рейды проходят не только рано утром, но и ночью — именно в это время чаще всего фиксируются жалобы на неприятный запах.
Напомним, что в июле на станции аэрации установили "мокрый барьер".
