Нижегородцам-льготникам рассказали, как получить бесплатные лекарства

Фото:
Федеральные льготники, проживающие в Нижегородской области, могут воспользоваться правом на получение жизненно необходимых лекарств бесплатно. Об этом напомнили в пресс-службе регионального правительства.
На такую социальную меру могут рассчитывать инвалиды всех групп, участники и ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, в том числе участники специальной военной операции. Также в перечень входят жители блокадного Ленинграда, ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС и лица, приравненные к этим категориям.
Для оформления льготы необходимо подать заявление в Социальный фонд России до 1 октября текущего года. Необходимые препараты можно будет получать бесплатно с 1 января по 31 декабря 2026 года.
По словам главного врача поликлиники №1 Приокского района в Нижнем Новгороде Ирины Фоминой, некоторые пациенты изначально выбирают денежную компенсацию, однако впоследствии сталкиваются с трудностями: заболевание прогрессирует, стоимость препаратов возрастает, и самостоятельно приобрести лекарства становится невозможно. При этом изменить форму поддержки в течение года нельзя — необходимо дождаться следующего периода подачи заявлений.
Она добавила, что государственная программа позволяет получать необходимые лекарства бесплатно в аптеках, участвующих в системе. Все медикаменты проходят обязательную проверку качества и соответствуют требованиям безопасности и эффективности.
В региональном министерстве здравоохранения подчеркивают: при выписке рецептов врачи не ограничены по сумме. Пациенты могут получать все необходимые препараты, в том числе для лечения сопутствующих заболеваний. Кроме того, программа включает не только выдачу лекарств, но и регулярное медицинское наблюдение. Для получения рецепта необходимо периодически посещать профильных специалистов.
Ранее сообщалось, что жители Нижегородской области потратили в среднем 6 500 рублей на медикаменты за первое полугодие 2025 года.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+