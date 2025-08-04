Электронную очередь ввели на портале пациента в Нижегородской области
Общество

Нижегородцам-льготникам рассказали, как получить бесплатные лекарства

08 августа 2025 17:20
Нижегородцам-льготникам рассказали, как получить бесплатные лекарства

Фото: Александр Воложанин

Федеральные льготники, проживающие в Нижегородской области, могут воспользоваться правом на получение жизненно необходимых лекарств бесплатно. Об этом напомнили в пресс-службе регионального правительства.

На такую социальную меру могут рассчитывать инвалиды всех групп, участники и ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, в том числе участники специальной военной операции. Также в перечень входят жители блокадного Ленинграда, ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС и лица, приравненные к этим категориям. 

Для оформления льготы необходимо подать заявление в Социальный фонд России до 1 октября текущего года. Необходимые препараты можно будет получать бесплатно с 1 января по 31 декабря 2026 года.

По словам главного врача поликлиники №1 Приокского района в Нижнем Новгороде Ирины Фоминой, некоторые пациенты изначально выбирают денежную компенсацию, однако впоследствии сталкиваются с трудностями: заболевание прогрессирует, стоимость препаратов возрастает, и самостоятельно приобрести лекарства становится невозможно. При этом изменить форму поддержки в течение года нельзя — необходимо дождаться следующего периода подачи заявлений.

Она добавила, что государственная программа позволяет получать необходимые лекарства бесплатно в аптеках, участвующих в системе. Все медикаменты проходят обязательную проверку качества и соответствуют требованиям безопасности и эффективности. 

В региональном министерстве здравоохранения подчеркивают: при выписке рецептов врачи не ограничены по сумме. Пациенты могут получать все необходимые препараты, в том числе для лечения сопутствующих заболеваний. Кроме того, программа включает не только выдачу лекарств, но и регулярное медицинское наблюдение. Для получения рецепта необходимо периодически посещать профильных специалистов.

Ранее сообщалось, что жители Нижегородской области потратили в среднем 6 500 рублей на медикаменты за первое полугодие 2025 года.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных