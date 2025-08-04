Созданные в ННГУ магнитные датчики вывели на орбиту Наука

Фото: пресс-служба ННГУ

Два новых магнитных низкочастотных датчика, разработанных в Научно-исследовательском радиофизическом институте ННГУ имени Н.И. Лобачевского, успешно отправлены в космос. Они стали частью научной аппаратуры спутников "Ионосфера-М" №3 и №4, которые были выведены на орбиту 25 июля с космодрома Восточный ракетой "Союз-2.1б", сообщили в пресс-службе вуза.

Теперь на орбите работают уже четыре таких прибора для изучения процессов, происходящих в ионосфере Земли, созданных в ННГУ.

По словам директора НИРФИ Алексея Шиндина, с увеличением числа спутников стало возможным проводить до шести совместных экспериментов в месяц со стендом СУРА вместо двух-трех ранее. Уже получены важные данные о том, как ионосфера реагирует на искусственные воздействия.

В августе стартовала масштабная серия экспериментов, в которой участвуют не только спутники "Ионосфера-М", но и научные команды из Москвы, Иркутска и Казани.

Проект по созданию датчиков ведется с 2019 года в рамках программы "Ионозонд-2025". Первая пара приборов была выведена на орбиту в 2024 году и прошла все испытания. Разработка ННГУ отличается высокой чувствительностью: уровень собственных шумов у датчиков ниже естественного фона Земли, что делает их особенно полезными для геофизических исследований.

Работы выполняются по заказу Института космических исследований РАН.

