09 августа 2025 12:20  [123] Наука
Созданные в ННГУ магнитные датчики вывели на орбиту

Фото: пресс-служба ННГУ

Два новых магнитных низкочастотных датчика, разработанных в Научно-исследовательском радиофизическом институте ННГУ имени Н.И. Лобачевского, успешно отправлены в космос. Они стали частью научной аппаратуры спутников "Ионосфера-М" №3 и №4, которые были выведены на орбиту 25 июля с космодрома Восточный ракетой "Союз-2.1б", сообщили в пресс-службе вуза.

Теперь на орбите работают уже четыре таких прибора для изучения процессов, происходящих в ионосфере Земли, созданных в ННГУ.

По словам директора НИРФИ Алексея Шиндина, с увеличением числа спутников стало возможным проводить до шести совместных экспериментов в месяц со стендом СУРА вместо двух-трех ранее. Уже получены важные данные о том, как ионосфера реагирует на искусственные воздействия.

В августе стартовала масштабная серия экспериментов, в которой участвуют не только спутники "Ионосфера-М", но и научные команды из Москвы, Иркутска и Казани.

Проект по созданию датчиков ведется с 2019 года в рамках программы "Ионозонд-2025". Первая пара приборов была выведена на орбиту в 2024 году и прошла все испытания. Разработка ННГУ отличается высокой чувствительностью: уровень собственных шумов у датчиков ниже естественного фона Земли, что делает их особенно полезными для геофизических исследований.

Работы выполняются по заказу Института космических исследований РАН.

Ранее сообщалось, что российскую вакцину от рака начнут тестировать уже в сентябре-октябре этого года.

