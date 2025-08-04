Электронную очередь ввели на портале пациента в Нижегородской области
Какие погодные сюрпризы ждут нижегородцев в августе: прогноз на месяц
Какие улицы перекроют из-за празднования 804-летия Нижнего Новгорода
После тысячи жалоб: в ЗСНО предлагают наказывать за самовыгул собак
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
11 августа 2025 09:38  [96] "Пари НН" проиграл "Ростову" и остался единственным клубом РПЛ без очков
10 августа 2025 18:04  [300] В "Пари НН" прокомментировали возможный трансфер Боселли в ближневосточный клуб
09 августа 2025 13:00  [549] "Пари НН" вернется на домашний стадион в октябре
09 августа 2025 11:20  [476] Спорт для всех: в Нижнем Новгороде прошел мастер-класс по пара-каратэ и фестиваль детского дворового футбола
08 августа 2025 13:29  [623] Ледовый дворец на Стрелке станет домашней площадкой ХК "Торпедо"
06 августа 2025 18:57  [574] Защитник "Пари НН" Александр Эктов перенес операцию на колене
06 августа 2025 16:00  [463] Чемпиона по смешанным единоборствам успешно прооперировали в Нижнем Новгороде
06 августа 2025 12:38  [527] Нижегородское "Торпедо" отправилось на предсезонные сборы
05 августа 2025 20:02  [808] Руководство "Торпедо" ответило на критику нового логотипа клуба
05 августа 2025 14:00  [626] Первый частный футбольный клуб "Победа" создается в Нижнем Новгороде
Спорт

"Пари НН" проиграл "Ростову" и остался единственным клубом РПЛ без очков

11 августа 2025 09:38  [96] Спорт
Пари НН проиграл Ростову и остался единственным клубом без очков

Фото: ФК "Пари НН"

Черная полоса для футбольного клуба "Пари Нижний Новгород" продолжается. 10 августа в игре четвертого тура РПЛ против ростовской команды нижегородцы потерпели четвертое поражение подряд.

На данный момент "Пари НН" занимает последнее место в таблице РПЛ и является единственной командой, которая пока вообще не набрала очки.

С первых минут матча "Ростов" действовал активнее, сразу включив высокий прессинг и завладев инициативой. На 11-й минуте гости остались вдесятером из-за ошибки капитана команды Мамаду Майги, который получил красную карточку за грубый фол. Это вынудило тренерский штаб "Пари НН" срочно перестраивать игру.

Несмотря на численное меньшинство, команда Алексея Шпилевского не ушла в глухую оборону. Нижегородцы старались отвечать контратаками.

На 38-й минуте "Ростов" получил шанс открыть счет с пенальти. Однако вратарь "Пари НН" Никита Медведев выручил команду, отбив удар Голенкова. Первый тайм завершился без голов.

Однако сразу после перерыва хозяева реализовали свое преимущество. Экс-игрок "Пари НН" Тимур Сулейманов точным ударом головой отправил мяч в сетку.

Нижегородцы пытались отыграться, и в одном из эпизодов Сефас едва не сравнял счет, выйдя почти один на один с вратарем, но не смог переиграть Ятимова. В оставшееся время "Ростов" продолжал контролировать ход матча и имел несколько возможностей увеличить отрыв.

В концовке встречи "Пари НН" заметно устал и редко переходил на чужую половину.

Ранее сообщалось, что нижегородцы вернутся на домашний стадион не раньше октября.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт ФК Пари НН Футбол
Поделиться:
Новости по теме
10 августа 2025 18:04  [300] В "Пари НН" прокомментировали возможный трансфер Боселли в ближневосточный клуб
05 августа 2025 11:11  [500] Клуб "Орби" обвинил "Пари НН" в нарушении правил ФИФА при переходе Бедошвили
31 июля 2025 11:17  [680] "Пари НН" продолжил серию поражений, проиграв ФК "Динамо-Махачкала"
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
04 августа 2025 10:21Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных