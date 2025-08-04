"Пари НН" проиграл "Ростову" и остался единственным клубом РПЛ без очков Спорт

Фото: ФК "Пари НН"

Черная полоса для футбольного клуба "Пари Нижний Новгород" продолжается. 10 августа в игре четвертого тура РПЛ против ростовской команды нижегородцы потерпели четвертое поражение подряд.

На данный момент "Пари НН" занимает последнее место в таблице РПЛ и является единственной командой, которая пока вообще не набрала очки.

С первых минут матча "Ростов" действовал активнее, сразу включив высокий прессинг и завладев инициативой. На 11-й минуте гости остались вдесятером из-за ошибки капитана команды Мамаду Майги, который получил красную карточку за грубый фол. Это вынудило тренерский штаб "Пари НН" срочно перестраивать игру.

Несмотря на численное меньшинство, команда Алексея Шпилевского не ушла в глухую оборону. Нижегородцы старались отвечать контратаками.

На 38-й минуте "Ростов" получил шанс открыть счет с пенальти. Однако вратарь "Пари НН" Никита Медведев выручил команду, отбив удар Голенкова. Первый тайм завершился без голов.

Однако сразу после перерыва хозяева реализовали свое преимущество. Экс-игрок "Пари НН" Тимур Сулейманов точным ударом головой отправил мяч в сетку.

Нижегородцы пытались отыграться, и в одном из эпизодов Сефас едва не сравнял счет, выйдя почти один на один с вратарем, но не смог переиграть Ятимова. В оставшееся время "Ростов" продолжал контролировать ход матча и имел несколько возможностей увеличить отрыв.

В концовке встречи "Пари НН" заметно устал и редко переходил на чужую половину.

Ранее сообщалось, что нижегородцы вернутся на домашний стадион не раньше октября.