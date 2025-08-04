Пешеход угодил под травмай в Нижнем Новгороде

Фото:
В Нижнем Новгороде произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая и пешехода. Об этом сообщили представители регионального управления Госавтоинспекции.
Инцидент случился в середине дня, примерно в 12:30, на улице Коминтерна возле дома №158.
По предварительным данным, мужчина 1961 года рождения, находился на остановке общественного транспорта. Не убедившись в безопасности, он вышел на пути и оказался под колесами трамвая, которым управляла женщина-вагоновожатый, родившаяся в 1978 году.
Пострадавший получил травмы, однако после осмотра бригадой скорой медицинской помощи отказался от госпитализации.
Сейчас сотрудники ГИБДД продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Шатках Нижегородской области ассенизатор насмерть сбил водителя самоката. А в Нижнем Новгороде на улице Рождественской водитель авто сбил сразу трех пешеходов.
