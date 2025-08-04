Опубликованы фото строительства будущего путепровода на дублере Гагарина

Фото:
В Нижнем Новгороде на дублёре проспекта Гагарина залили первую буронабивную сваю, которая станет частью опоры №1 будущего путепровода через автодорогу Ольгино – Большая Ельня. Об этом сообщил строительно-инвестиционный холдинг "Автобан", который занимается строительством.
Сооружение длиной 79,3 метра возводится в рамках первого этапа второй очереди строительства новой дороги.
Как сообщил руководитель производства по искусственным сооружениям ПК "Автобан" Иван Хламин, на очереди устройство ещё 28 подобных свай на опоре №2. Они составят основу фундамента всего путепровода.
Ранее сообщалось, что продолжаются работы по второй и третьей очередям проекта: формируется земляное полотно, укладывается асфальт и переустраиваются инженерные коммуникации. Также строится путепровод на пересечении с федеральной трассой Р-158.
Общая готовность дублёра проспекта Гагарина, строительство которого началось в марте 2024 года, уже превысила 20%.
Также стало известно, что межведомственная комиссия Минтранса России одобрила выделение федеральной субсидии на строительство пятого моста через реку Оку. Оно запланировано на четвертом этапе создания дублера.
