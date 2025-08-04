Какие погодные сюрпризы ждут нижегородцев в августе: прогноз на месяц
Какие улицы перекроют из-за празднования 804-летия Нижнего Новгорода
После тысячи жалоб: в ЗСНО предлагают наказывать за самовыгул собак
Электронную очередь ввели на портале пациента в Нижегородской области
12 августа 2025 17:45  [37] Информационная модель ОМК по реконструкции цеха победила на конкурсе "ТИМИ 2025"
12 августа 2025 16:42  [135] Опубликованы фото строительства будущего путепровода на дублере Гагарина
12 августа 2025 11:48  [194] ВТБ: россияне сохранили тренд на накопления в июле
12 августа 2025 07:00  [258] Более 1 млн га засеяли нижегородские аграрии под урожай 2025 года
11 августа 2025 21:02  [279] ООО "Пластимат" из Нижнего Новгорода стало 293-м участником федерального проекта "Производительность труда"
11 августа 2025 19:38  [331] Институт развития агломерации Нижегородской области признан самым эффективным
11 августа 2025 18:15  [481] Уроженец Нижегородской области Сергей Мосунов купил компанию "Фаберже"
11 августа 2025 16:09  [301] ВТБ: спрос на переводы через СБП вырос вдвое
11 августа 2025 15:16  [444] Повышенную пенсию выплачивают нижегородцам за работу в сельском хозяйстве
08 августа 2025 18:11  [173] Резиденты высоко оценили работу нижегородской ОЭЗ "Кулибин"
Экономика

Опубликованы фото строительства будущего путепровода на дублере Гагарина

12 августа 2025 16:42
Опубликовано фото строительства будущего путепровода на дублере Гагарина

Фото: строительно-инвестиционный холдинг "Автобан"

В Нижнем Новгороде на дублёре проспекта Гагарина залили первую буронабивную сваю, которая станет частью опоры №1 будущего путепровода через автодорогу Ольгино – Большая Ельня. Об этом сообщил строительно-инвестиционный холдинг "Автобан", который занимается строительством.

Сооружение длиной 79,3 метра возводится в рамках первого этапа второй очереди строительства новой дороги. 

Как сообщил руководитель производства по искусственным сооружениям ПК "Автобан" Иван Хламин, на очереди устройство ещё 28 подобных свай на опоре №2. Они составят основу фундамента всего путепровода.

Ранее сообщалось, что продолжаются работы по второй и третьей очередям проекта: формируется земляное полотно, укладывается асфальт и переустраиваются инженерные коммуникации. Также строится путепровод на пересечении с федеральной трассой Р-158.

Общая готовность дублёра проспекта Гагарина, строительство которого началось в марте 2024 года, уже превысила 20%. 

Также стало известно, что межведомственная комиссия Минтранса России одобрила выделение федеральной субсидии на строительство пятого моста через реку Оку. Оно запланировано на четвертом этапе создания дублера. 

07 августа 2025 16:44  [854] Канатную дорогу через Оку начали строить в Нижнем Новгороде
18 июля 2025 17:00  [1267] Планировку участка под дублер проспекта Ленина утвердил нижегородский минград
Фоторепортажи
Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
04 августа 2025 10:21Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
