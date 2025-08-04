Нижегородское метро изменит график работы в День города

В День города Нижнего Новгорода, 16 августа, работа метрополитена будет продлена до 01:00 17 августа. Об этом сообщили в МП "Нижегородское метро".
График движения поездов будет следующим:
С 17:00 до 22:00 — поезда будут курсировать с интервалом 7 минут. С 22:00 до закрытия — интервал составит 5 минут.
Время отправления последних поездов с конечных станций: "Парк Культуры" — в 01:06; "Горьковская" — в 01:08; "Стрелка" — в 01:06; "Буревестник" — в 01:05.
Пассажирам рекомендуется заранее планировать маршруты и учитывать изменённое расписание.
Ранее сообщалось, что общественный транспорт в Нижнем Новгороде поменяет схему движения на День города.
