Общество

Нижегородское метро изменит график работы в День города

12 августа 2025 19:15  [61] Общество
Нижегородское метро изменит график работы в День города

В День города Нижнего Новгорода, 16 августа, работа метрополитена будет продлена до 01:00 17 августа. Об этом сообщили в МП "Нижегородское метро".

График движения поездов будет следующим:

С 17:00 до 22:00 — поезда будут курсировать с интервалом 7 минут. С 22:00 до закрытия — интервал составит 5 минут.

Время отправления последних поездов с конечных станций: "Парк Культуры" — в 01:06; "Горьковская" — в 01:08; "Стрелка" — в 01:06; "Буревестник" — в 01:05.

Пассажирам рекомендуется заранее планировать маршруты и учитывать изменённое расписание.

Ранее сообщалось, что общественный транспорт в Нижнем Новгороде поменяет схему движения на День города.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных