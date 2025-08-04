Нижегородцы не увидят салюта на День города Общество

Фото: Александр Воложанин

В этом году Нижний Новгород вновь откажется от салюта в День города. Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в городском департаменте культуры, фейерверк в праздничной программе не запланирован — так же, как и в прошлом году.

Напомним, празднование (0+) 804-летия города пройдет в концепции "Герои среди нас". В праздничной программе особое внимание уделят участникам СВО и ветеранам. Основные торжества состоятся 16 августа на площади Минина и Пожарского.

На оформление города к празднику выделено свыше 4 млн рублей. Еще более 31 млн рублей направлено на организацию праздничного концерта (6+), который станет центральным событием Дня города. Имена артистов пока не разглашаются.

В связи с праздником 16 августа в городе будет действовать запрет на продажу алкоголя.

Кроме того, город ждут масштабные ограничения не только в центре Нижнего Новгорода, но и в нескольких районах города. Также изменятся несколько маршрутов общественного транспорта.