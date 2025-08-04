Кстовские врачи спасли руку мужчине после тяжелой травмы от болгарки

Фото:
Молодой мужчина получил серьезную травму плеча при работе с болгаркой — отлетевший диск повредил плечевую артерию, вызвав обширную кровопотерю и угрозу ампутации руки. Об этом Кстовская ЦРБ сообщила на своей странице во "ВКонтакте".
Как отметили врачи, время шло на минуты. Операционная бригада под руководством заведующих хирургических отделений Евгения Варшавера и Бориса Шейнера экстренно установила временный шунт из ПВХ-трубки, чтобы сохранить кровоснабжение до прибытия ангиохирурга.
Специалист по сосудистой хирургии Василий Леонов провел протезирование артерии. Благодаря слаженным действиям медиков руку удалось спасти.
Пациент уже выписан из стационара и продолжит лечение в амбулаторных условиях.
Ранее сообщалось, что врачи городской клинической больницы № 39 Нижнего Новгорода вытащили 12-сантиметровый гвоздь из головы пациента.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+