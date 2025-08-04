Кстовские врачи спасли руку мужчине после тяжелой травмы от болгарки Общество

Фото: Кира Мишина

Молодой мужчина получил серьезную травму плеча при работе с болгаркой — отлетевший диск повредил плечевую артерию, вызвав обширную кровопотерю и угрозу ампутации руки. Об этом Кстовская ЦРБ сообщила на своей странице во "ВКонтакте".

Как отметили врачи, время шло на минуты. Операционная бригада под руководством заведующих хирургических отделений Евгения Варшавера и Бориса Шейнера экстренно установила временный шунт из ПВХ-трубки, чтобы сохранить кровоснабжение до прибытия ангиохирурга.

Специалист по сосудистой хирургии Василий Леонов провел протезирование артерии. Благодаря слаженным действиям медиков руку удалось спасти.

Пациент уже выписан из стационара и продолжит лечение в амбулаторных условиях.

