Какие погодные сюрпризы ждут нижегородцев в августе: прогноз на месяц
Какие улицы перекроют из-за празднования 804-летия Нижнего Новгорода
После тысячи жалоб: в ЗСНО предлагают наказывать за самовыгул собак
Электронную очередь ввели на портале пациента в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
14 августа 2025 18:20  [95] 300 тысяч рублей заплатит банк за нарушение прав нижегородца-должника
14 августа 2025 18:00  [131] Уведомления о внесении в единый реестр воинского учета получают нижегородцы
14 августа 2025 17:45  [130] Кстовские врачи спасли руку мужчине после тяжелой травмы от болгарки
14 августа 2025 17:23  [117] Максим Лубяной: "Миссия — не в цифрах, а в осознании своего места в стране и истории"
14 августа 2025 16:59  [124] Евгений Семенов: "В чем состоит миссия Нижнего Новгорода - вопрос открытый"
14 августа 2025 16:55  [158] Участники программы "Герои. Нижегородская область" будут получать стипендии
14 августа 2025 16:45  [137] Нижний Новгород - 804: миссия города глазами экспертов
14 августа 2025 16:30  [161] В Госдуме предлагают ввести 13-ю пенсию в конце года
14 августа 2025 16:25  [151] Антиспам-сервисы защитили нижегородцев от миллионов нежелательных звонков
14 августа 2025 15:45  [178] Более половины МКД в Нижегородской области уже готовы к отопительному сезону
Общество

Кстовские врачи спасли руку мужчине после тяжелой травмы от болгарки

14 августа 2025 17:45  [130] Общество
Кстовские врачи спасли руку мужчине после тяжелой травмы от болгарки

Фото: Кира Мишина

Молодой мужчина получил серьезную травму плеча при работе с болгаркой — отлетевший диск повредил плечевую артерию, вызвав обширную кровопотерю и угрозу ампутации руки. Об этом Кстовская ЦРБ сообщила на своей странице во "ВКонтакте". 

Как отметили врачи, время шло на минуты. Операционная бригада под руководством заведующих хирургических отделений Евгения Варшавера и Бориса Шейнера экстренно установила временный шунт из ПВХ-трубки, чтобы сохранить кровоснабжение до прибытия ангиохирурга.

Специалист по сосудистой хирургии Василий Леонов провел протезирование артерии. Благодаря слаженным действиям медиков руку удалось спасти.

Пациент уже выписан из стационара и продолжит лечение в амбулаторных условиях.

Ранее сообщалось, что врачи городской клинической больницы № 39 Нижнего Новгорода вытащили 12-сантиметровый гвоздь из головы пациента. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Врачи Кстово Медицина и здоровье
Поделиться:
Новости по теме
12 августа 2025 14:45  [522] Нижегородские врачи поставили на ноги 103-летнюю пациентку после операции
12 августа 2025 13:00  [526] Нижегородские врачи спасли руку школьника от ампутации
07 августа 2025 16:28  [491] Врачи ПИМУ пришили нижегородцу отрезанную пилой руку
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
04 августа 2025 10:21Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных