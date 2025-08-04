Нижегородские врачи поставили на ноги 103-летнюю пациентку после операции

Фото:
103-летнюю жительницу Нижнего Новгорода поставили врачи городской клинической больницы № 40. Об этом сообщил в своем телеграм-канале главред медиздания "Стационар Пресс" Алексей Никонов.
По его словам, пациентка была госпитализирована в травматологическое отделение с закрытым переломом бедренной кости с выраженным смещением костных отломков.
Хирургами было принято решение о проведении блокируемого интрамедулярного остеосинтеза с установкой металлического стержня.
Уже спустя несколько дней после вмешательства пожилая женщина начала самостоятельно передвигаться с помощью ходунков. После стабилизации состояния пациентку выписали домой. В знак признательности женщина поблагодарила медиков необычным способом — она преподнесла им собственные стихи.
Ранее сообщалось, что врачи ПИМУ поставили 103-летнего нижегородца на ноги перед парадом Победы.
