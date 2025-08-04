Какие погодные сюрпризы ждут нижегородцев в августе: прогноз на месяц
Электронную очередь ввели на портале пациента в Нижегородской области
После тысячи жалоб: в ЗСНО предлагают наказывать за самовыгул собак
Какие улицы перекроют из-за празднования 804-летия Нижнего Новгорода
Общество

Нижегородские врачи поставили на ноги 103-летнюю пациентку после операции

12 августа 2025 14:45  [45] Общество
Нижегородские врачи поставили на ноги 103-летнюю пациентку после сложной операции

Фото: Кира Мишина

103-летнюю жительницу Нижнего Новгорода поставили врачи городской клинической больницы № 40. Об этом сообщил в своем телеграм-канале главред медиздания "Стационар Пресс" Алексей Никонов. 

По его словам, пациентка была госпитализирована в травматологическое отделение с закрытым переломом бедренной кости с выраженным смещением костных отломков.

Хирургами было принято решение о проведении блокируемого интрамедулярного остеосинтеза с установкой металлического стержня. 

Уже спустя несколько дней после вмешательства пожилая женщина начала самостоятельно передвигаться с помощью ходунков. После стабилизации состояния пациентку выписали домой. В знак признательности женщина поблагодарила медиков необычным способом — она преподнесла им собственные стихи.

Ранее сообщалось, что врачи ПИМУ поставили 103-летнего нижегородца на ноги перед парадом Победы. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

