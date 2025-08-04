После тысячи жалоб: в ЗСНО предлагают наказывать за самовыгул собак
Илью Халтурина осудят за превышение должностных полномочий

Илью Халтурина осудят за превышение должностных полномочий

Фото: Александр Воложанин

Расследование уголовного дела в отношении экс-гендиректора нижегородского АО "Теплоэнерго" Ильи Халтурина завершено.

Уголовное дело направлено в суд, сообщили в СК по Нижегородской области.

По данным ведомства, всего обвиняемому вменяются три эпизода превышения должностных полномочий, совершённого из корыстной или иной личной заинтересованности.

По данным следствия, в 2023–2024 годах обвиняемый дал указание руководителю дочерней компании заключить договор подряда на корректировку проектно-сметной документации по реконструкции объекта. Это решение, по версии следствия, было продиктовано стремлением продемонстрировать эффективность своей работы и сохранить высокооплачиваемую должность.

В результате государству был нанесён ущерб свыше 8,9 млн рублей, а стоимость реализации проекта необоснованно выросла более чем на 180 млн рублей.

Кроме того, в 2023 году обвиняемый, стремясь скрыть недостатки в своей работе, создал преимущество для аффилированной организации при закупках для нужд предприятия. Он также инициировал заключение дополнительных соглашений, что привело к дальнейшему завышению стоимости проекта.

Следствие также установило, что бывший руководитель незаконно увеличил оклад гендиректору дочерней структуры, чем нанес имущественный ущерб АО "Теплоэнерго" на сумму свыше 400 тысяч рублей.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, Илью Халтурина задержали в июле 2024 года. Ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий при проведении модернизации Нагорной теплоцентрали.

В начале августа 2025 года он был освобождён после истечения максимально допустимого срока содержания в следственном изоляторе. Однако практически сразу после выхода из СИЗО, Халтурина задержали сотрудники ФСБ, после чего доставили к следователю и в Московский райсуд. Бывшего руководителя "Теплоэнерго" вновь заключили под стражу. 

