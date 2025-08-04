Оператор почты пострадала при нападении в Нижнем Новгороде

Фото:
Вечером 12 августа в одном из почтовых отделений Канавинского района Нижнего Новгорода на 37-летнюю сотрудницу напал неизвестный, сообщили в пресс-службе региональной Гострудинспекции.
Женщина обратилась в больницу, где рассказала медикам о случившемся. Врачи зафиксировали у пострадавшей сотрясение мозга и ушибы головы. Сейчас специалисты ожидают окончательное медицинское заключение, которое определит степень тяжести полученных травм.
Как сообщил главный государственный инспектор труда по Нижегородской области Илья Мошес, в настоящее время идёт проверка всех обстоятельств произошедшего. Также выясняется, была ли женщина официально трудоустроена в момент нападения.
