Происшествия

Оператор почты пострадала при нападении в Нижнем Новгороде

15 августа 2025 18:00  [144] Происшествия
Оператор почты пострадала при нападении в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

Вечером 12 августа в одном из почтовых отделений Канавинского района Нижнего Новгорода на 37-летнюю сотрудницу напал неизвестный, сообщили в пресс-службе региональной Гострудинспекции.

Женщина обратилась в больницу, где рассказала медикам о случившемся. Врачи зафиксировали у пострадавшей сотрясение мозга и ушибы головы. Сейчас специалисты ожидают окончательное медицинское заключение, которое определит степень тяжести полученных травм.

Как сообщил главный государственный инспектор труда по Нижегородской области Илья Мошес, в настоящее время идёт проверка всех обстоятельств произошедшего. Также выясняется, была ли женщина официально трудоустроена в момент нападения.

Ранее сообщалось, что пьяные супруги напали на сотрудника бригады скорой помощи в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных