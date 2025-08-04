Электронную очередь ввели на портале пациента в Нижегородской области
Какие погодные сюрпризы ждут нижегородцев в августе: прогноз на месяц
После тысячи жалоб: в ЗСНО предлагают наказывать за самовыгул собак
Какие улицы перекроют из-за празднования 804-летия Нижнего Новгорода
Последние новости рубрики Общество
15 августа 2025 15:52  [90] Молодые, энергичные и амбициозные: лучшие молодогвардейцы ПФО оттачивали искусство аргументации на открытых дебатах
15 августа 2025 15:25  [129] Новый побратим в Республике Сербской появился у Нижнего Новгорода
15 августа 2025 15:09  [103] Выплаты на форму и подарочные наборы: какую поддержку получают семьи Подмосковья к 1 сентября
15 августа 2025 15:00  [140] Нижегородцы стали реже покупать активированный уголь
15 августа 2025 14:45  [146] Опять дожди: нижегородцев ожидают пасмурные выходные
15 августа 2025 14:16  [151] Клещи покусали почти 8 тысяч нижегородцев
15 августа 2025 12:44  [158] В России предложили штрафовать супругов за измены и уход из семьи
15 августа 2025 12:28  [186] Мобильный интернет ускорили в семи населенных пунктах Нижегородской области
15 августа 2025 12:03  [197] Билайн обновил линейку тарифов для дата-устройств: больше гибкости и выгоды
15 августа 2025 11:00  [252] Новая дорога соединит два известных монастыря в Нижегородской области и Мордовии
Общество

Нижегородцы стали реже покупать активированный уголь

15 августа 2025 15:00  [140] Общество
Нижегородцы стали реже покупать активированный уголь

Нижегородская область заняла седьмую строчку в общероссийском рейтинге продаж противодиарейных средств. Такие данные компании RNC Pharma опубликовал в своем телеграм-канале главред медиздания "Стационар Пресс" Алексей Никонов. 

С начала 2025 года в аптеках региона было реализовано около 1,5 миллиона упаковок препаратов данной категории на общую сумму 463,8 миллиона рублей.

Интересно, что за прошедший год спрос на активированный уголь снизился на 17% (все показатели в упаковках). Также на 10% упали продажи Полисорба.

Вместе с тем жители региона стали чаще выбирать более современные препараты. Так, продажи Альфа Нормикса выросли на 28%, Энтерола — на 34%, а Линекса — на 19% . 

Несмотря на изменения в потребительских предпочтениях, лидером регионального фармацевтического рынка среди противодиарейных средств остаётся Энтеросгель, добавил Никонов.

Ранее сообщалось, что жители Нижегородской области потратили в среднем 6 500 рублей на медикаменты за первое полугодие 2025 года. 

Ранее сообщалось, что жители Нижегородской области потратили в среднем 6 500 рублей на медикаменты за первое полугодие 2025 года.

Теги:
лекарства Медикаменты
Фоторепортажи
Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
04 августа 2025 10:21Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
