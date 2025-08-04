Нижегородцы стали реже покупать активированный уголь

Нижегородская область заняла седьмую строчку в общероссийском рейтинге продаж противодиарейных средств. Такие данные компании RNC Pharma опубликовал в своем телеграм-канале главред медиздания "Стационар Пресс" Алексей Никонов.
С начала 2025 года в аптеках региона было реализовано около 1,5 миллиона упаковок препаратов данной категории на общую сумму 463,8 миллиона рублей.
Интересно, что за прошедший год спрос на активированный уголь снизился на 17% (все показатели в упаковках). Также на 10% упали продажи Полисорба.
Вместе с тем жители региона стали чаще выбирать более современные препараты. Так, продажи Альфа Нормикса выросли на 28%, Энтерола — на 34%, а Линекса — на 19% .
Несмотря на изменения в потребительских предпочтениях, лидером регионального фармацевтического рынка среди противодиарейных средств остаётся Энтеросгель, добавил Никонов.
Ранее сообщалось, что жители Нижегородской области потратили в среднем 6 500 рублей на медикаменты за первое полугодие 2025 года.
