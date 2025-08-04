Белорусский защитник Вадим Пигас усилил ФК "Пари НН"

Фото:
Защитник Вадим Пигас присоединился к футбольному клубу "Пари Нижний Новгород". 24-летний игрок подписал с нижегородцами контракт сроком на три года, сообщили в пресс-службе клуба.
Пигас является воспитанником борисовского БАТЭ. Его профессиональная карьера началась в клубе "Ислочь", где он провел три сезона. После этого защитник перешел в минское "Динамо".
В составе "Динамо" Пигас стал чемпионом Беларуси и обладателем Суперкубка страны. За столичный клуб он сыграл 64 матча, отметился тремя голами и шестью результативными передачами.
В общей сложности за время выступлений за "Ислочь" и "Динамо" Пигас провел 141 матч, забил семь мячей и отдал 15 голевых передач.
Игрок специализируется на позиции правого защитника. Среди его сильных сторон — высокая скорость, отличная выносливость, активность в атакующих действиях, умение продвигать мяч и создавать опасные моменты с фланга за счет навесов и прострелов.
Пигас также обладает опытом выступлений на международной арене. Он провел 17 матчей в квалификационных раундах еврокубков — Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Кроме того, на счету защитника пять матчей за национальную сборную Беларуси.
Ранее сообщалось, что "Пари Нижний Новгород" одержал первую победу в сезоне, обыграв "Ростов" со счетом 1:0.
