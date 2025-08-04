Капитана "Пари НН" Мамаду Майга могут дисквалифицировать на три матча Спорт

Фото: ФК "Пари НН"

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на ближайшем заседании займется рассмотрением эпизода с удалением полузащитника "Пари НН" Мамаду Майга. Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц в интервью РИА Новости.

Напомним, инцидент произошел в матче 4-го тура РПЛ 10 августа, в котором "Пари НН" на выезде уступил "Ростову" со счетом 0:1. Уже на 11-й минуте встречи Майга получил прямую красную карточку после вмешательства судей, отвечавших за систему видеоассистента рефери (VAR).

Согласно протоколу, игрок был удален за "серьезное нарушение правил игры".

Григорьянц отметил, что игрок приглашен на заседание, которое состоится 14 августа.

По дисциплинарному регламенту РФС, за подобное нарушение футболисту может грозить дисквалификация на срок до трех матчей.

Ранее сообщалось, что 30-летний футболист из Мали стал капитаном нижегородцев только в этом сезоне после ухода из команды Кирилла Гоцука.