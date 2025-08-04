После тысячи жалоб: в ЗСНО предлагают наказывать за самовыгул собак
Какие погодные сюрпризы ждут нижегородцев в августе: прогноз на месяц
Электронную очередь ввели на портале пациента в Нижегородской области
Какие улицы перекроют из-за празднования 804-летия Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
11 августа 2025 19:00  [42] Автозаезд "Инва Dрайв" объединил водителей с инвалидностью в Нижнем Новгороде
11 августа 2025 18:00  [132] Капитана "Пари НН" Мамаду Майга могут дисквалифицировать на три матча
11 августа 2025 09:38  [312] "Пари НН" проиграл "Ростову" и остался единственным клубом РПЛ без очков
10 августа 2025 18:04  [398] В "Пари НН" прокомментировали возможный трансфер Боселли в ближневосточный клуб
09 августа 2025 13:00  [631] "Пари НН" вернется на домашний стадион в октябре
09 августа 2025 11:20  [552] Спорт для всех: в Нижнем Новгороде прошел мастер-класс по пара-каратэ и фестиваль детского дворового футбола
08 августа 2025 13:29  [646] Ледовый дворец на Стрелке станет домашней площадкой ХК "Торпедо"
06 августа 2025 18:57  [585] Защитник "Пари НН" Александр Эктов перенес операцию на колене
06 августа 2025 16:00  [473] Чемпиона по смешанным единоборствам успешно прооперировали в Нижнем Новгороде
06 августа 2025 12:38  [539] Нижегородское "Торпедо" отправилось на предсезонные сборы
Спорт

Капитана "Пари НН" Мамаду Майга могут дисквалифицировать на три матча

11 августа 2025 18:00  [132] Спорт
Капитана Пари НН Мамаду Майга могут дисквалифицировать на три матча

Фото: ФК "Пари НН"

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на ближайшем заседании займется рассмотрением эпизода с удалением полузащитника "Пари НН" Мамаду Майга. Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц в интервью РИА Новости.

Напомним, инцидент произошел в матче 4-го тура РПЛ 10 августа, в котором "Пари НН" на выезде уступил "Ростову" со счетом 0:1. Уже на 11-й минуте встречи Майга получил прямую красную карточку после вмешательства судей, отвечавших за систему видеоассистента рефери (VAR).

Согласно протоколу, игрок был удален за "серьезное нарушение правил игры".

Григорьянц отметил, что игрок приглашен на заседание, которое состоится 14 августа.

По дисциплинарному регламенту РФС, за подобное нарушение футболисту может грозить дисквалификация на срок до трех матчей.

Ранее сообщалось, что 30-летний футболист из Мали стал капитаном нижегородцев только в этом сезоне после ухода из команды Кирилла Гоцука.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт ФК Пари НН Футбол
Поделиться:
Новости по теме
10 августа 2025 18:04  [398] В "Пари НН" прокомментировали возможный трансфер Боселли в ближневосточный клуб
09 августа 2025 13:00  [631] "Пари НН" вернется на домашний стадион в октябре
06 августа 2025 18:57  [585] Защитник "Пари НН" Александр Эктов перенес операцию на колене
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
04 августа 2025 10:21Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных