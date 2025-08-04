Мэппинг в сказочном стиле украсит Нижегородский кремль в День города

После тысячи жалоб: в ЗСНО предлагают наказывать за самовыгул собак
Фото: компания Dreamlaser

В честь 804-летия Нижнего Новгорода стены и башни кремля превратятся в огромный экран для ярких видеоинсталляций. Световое шоу в духе русских былин и сказаний станет одним из главных украшений праздника. Об этом рассказали в управлении делами правительства Нижегородской области.

На Зачатьевской башне покажут проекцию, посвящённую легендарным русским богатырям. Этот сюжет приурочен к Году защитника Отечества, который будет отмечаться в России в 2025 году согласно указу президента Владимира Путина.

Часть кремлёвской стены между Борисоглебской и Георгиевской башнями также преобразится — здесь появится праздничное поздравление с Днём города, выполненное в том же сказочном стиле.

Зрителей ждёт настоящая визуальная история. На башне "взойдёт" золотое солнце, окружённое сияющими кольцами с узорами. Затем на его месте появится луна в обрамлении грозовых туч и сверкающих молний. После этого на башне возникнет образ основателя Нижнего Новгорода великого князя Юрия Всеволодовича. Его портрет дополнит эффектная "постройка" деревянного кремля.

Следом на экране появится Александр Невский — на коне, в боевом доспехе, он мчится навстречу врагу, чтобы одержать победу на льду Чудского озера.

Затем зрители увидят Козьму Минина и Дмитрия Пожарского, собравших народное ополчение в 1612 году. Финалом инсталляции станет яркое поздравление горожан с праздником. Его оформят в насыщенных алых и золотых цветах.

Все сцены будут сопровождаться голосом за кадром. Тексты написаны в стиле старинной былины.

На стене между Борисоглебской и Георгиевской башнями тоже покажут портреты героев, даты основания города и отметку 804-летия.

Увидеть световое шоу можно будет с 20:00 16 августа до 02:00 17 августа.

Ранее сообщалось, что поздравление ко Дню города показали на медиафасаде новой Ледовой арены на Стрелке.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

