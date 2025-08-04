Медиафасад заработал на Ледовой арене на Стрелке Общество

Фото: телеграм-канал "Мой Нижний Новгород"

На новой Ледовой арене на Стрелке заработал медиафасад. Первые трансляции на большом экране приурочены к празднованию 804-летия города.

Поздравительные изображения транслируются в формате слайд-шоу. Один из слайдов содержит надпись "С Днем города" и портреты губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и мэра Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева.

На одном из изображений указаны цифры "804", именно столько лет сегодня исполняется нашему городу, а также башня Нижегородского кремля.

Завершает цикл слайдов послание: "Нижний меняется для вас!".

Ранее Глеб Никитин заявлял, что фактическая строительная готовность Ледовой арены на Стрелке составляет 93%.

Напомним, тема праздника в этом году — "Герои среди нас". В рамках торжеств особое внимание уделят участникам специальной военной операции и ветеранам. Центральные мероприятия (6+) пройдут 16 августа на площади Минина и Пожарского.

Для нижегородцев в разных частях города выступят (6+) группы Uma2rman, "Мираж", "Рефлекс", Iowa, дуэт Filatov & Karas, Стас Пьеха и Юлианна Караулова.

В день празднования, 16 августа, в Нижнем Новгороде будет действовать запрет на продажу алкоголя. Также в нескольких районах, включая центр города, введут ограничения движения. Изменения затронут и маршруты общественного транспорта.

Кстати, салют в День города не запланирован.