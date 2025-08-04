Электронную очередь ввели на портале пациента в Нижегородской области
Общество

Завершено строительство филиала ДДТ имени Чкалова в Верхних Печерах

16 августа 2025 17:45  [84] Общество
Завершено строительство филиала ДДТ имени Чкалова в Верхних Печерах

Фото: администрация Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде завершены капитальные строительные работы в новом филиале Дворца детского творчества имени В. П. Чкалова на улице Композитора Касьянова. Также благоустроена прилегающая территория, которая ранее находилась в запущенном состоянии.

Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев во время рабочей поездки по городу, приуроченной ко Дню города.

По словам главы города, решение об открытии филиала было принято после обращения жителей Верхних Печер, которые выразили потребность в учреждении дополнительного образования в своем районе.

Генеральный директор "Главного управления по капитальному строительству города Нижнего Новгорода" Сергей Разживин сообщил, что подрядчик, выбранный весной 2024 года, полностью выполнил все строительные работы. В здании заменили все инженерные коммуникации, установили мощную систему вентиляции и дымоудаления, смонтировали пожарную и охранную сигнализации. Учитывая, что помещение находится в жилом доме, была предусмотрена система шумопоглощения. Разживин отметил, что все работы завершены качественно и в срок.

В обновленном здании одновременно смогут обучаться до 250 детей, а в течение года — около 2000. Сейчас в помещениях продолжается оснащение учебных классов по современным стандартам.

В новом филиале будут представлены самые актуальные направления дополнительного образования: от программирования и 3D-моделирования до робототехники и беспилотных авиационных систем. Также останутся востребованными творческие направления — изобразительное искусство, танцы, вокал и другие.

Мэр уточнил, что учреждение проходит процедуру лицензирования, после чего начнет полноценную работу. Набор детей уже открыт, и среди будущих воспитанников большинство составляют жители Верхних Печер и Кстова.

Ранее сообщалось, что первую буронабивную сваю, которая станет частью опоры №1 будущего путепровода через автодорогу Ольгино – Большая Ельня, залили на дублере проспекта Гагарина.

Ранее сообщалось, что первую буронабивную сваю, которая станет частью опоры №1 будущего путепровода через автодорогу Ольгино – Большая Ельня, залили на дублере проспекта Гагарина.

Теги:
Дети Образование Строительство
