Более 20 гаражей изымут для строительства дублера проспекта Гагарина Общество

Фото: Александр Воложанин

В рамках строительства дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде власти приняли решение об изъятии еще 24 земельных участков. Соответствующее распоряжение подписало минимущества Нижегородской области 8 августа.

Все участки, подлежащие изъятию, находятся на территории гаражного кооператива "Вымпел-1" в Приокском районе.

Участки принадлежат частным собственникам и будут изъяты для государственных нужд. Владельцам по закону полагается компенсация за землю и расположенные на ней объекты недвижимости. Размер возмещения определит Главное управление автодорог региона, которому также поручено провести переговоры с правообладателями.

Если собственники откажутся подписывать соглашения, изъятие будет происходить в судебном порядке.

Сейчас продолжаются работы по второй и третьей очередям проекта: формируется земляное полотно, укладывается асфальт и переустраиваются инженерные коммуникации. На дублере залили первую буронабивную сваю, которая станет частью опоры №1 будущего путепровода через автодорогу Ольгино – Большая Ельня.

Ранее сообщалось, что еще несколько гаражей изымут для продления Сормовско-Мещерской линии метрополитена.