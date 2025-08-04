Какие улицы перекроют из-за празднования 804-летия Нижнего Новгорода
Какие погодные сюрпризы ждут нижегородцев в августе: прогноз на месяц
После тысячи жалоб: в ЗСНО предлагают наказывать за самовыгул собак
Электронную очередь ввели на портале пациента в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
14 августа 2025 15:45  [10] Более половины МКД в Нижегородской области уже готовы к отопительному сезону
14 августа 2025 15:42  [4] Виктор Лунин: "Традиционная акция "Собери ребенка в школу ежегодно помогает тысячам семей подготовить детей к новому учебному году"
14 августа 2025 14:42  [128] Четыре детсада капитально отремонтируют в Нижнем Новгороде в 2025 году
14 августа 2025 14:35  [108] Перевозки пассажиров из Нижнего Новгорода в Москву выросли на 1,3% в январе-июле
14 августа 2025 14:23  [142] Более 20 гаражей изымут для строительства дублера проспекта Гагарина
14 августа 2025 13:10  [157] Тестирование троллейбуса "Синара" продлили в Нижнем Новгороде
14 августа 2025 12:52  [140] НГЛУ посетила делегация мэрии города Керман Исламской республики Иран
14 августа 2025 12:30  [208] Почему нижегородцы переходят в мессенджер MAX
14 августа 2025 11:42  [160] ВТБ предупредит клиентов при атаке мошенников
14 августа 2025 10:09  [183] Роман Костюничев: "В Нижегородской области растет новое поколение – участники СВО могут служить для него примером"
Общество

Более 20 гаражей изымут для строительства дублера проспекта Гагарина

14 августа 2025 14:23  [142] Общество
Более 20 гаражей изымут для строительства дублера проспекта Гагарина

Фото: Александр Воложанин

В рамках строительства дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде власти приняли решение об изъятии еще 24 земельных участков. Соответствующее распоряжение подписало минимущества Нижегородской области 8 августа.

Все участки, подлежащие изъятию, находятся на территории гаражного кооператива "Вымпел-1" в Приокском районе.

Участки принадлежат частным собственникам и будут изъяты для государственных нужд. Владельцам по закону полагается компенсация за землю и расположенные на ней объекты недвижимости. Размер возмещения определит Главное управление автодорог региона, которому также поручено провести переговоры с правообладателями.

Если собственники откажутся подписывать соглашения, изъятие будет происходить в судебном порядке.

Сейчас продолжаются работы по второй и третьей очередям проекта: формируется земляное полотно, укладывается асфальт и переустраиваются инженерные коммуникации. На дублере залили первую буронабивную сваю, которая станет частью опоры №1 будущего путепровода через автодорогу Ольгино – Большая Ельня.

Ранее сообщалось, что еще несколько гаражей изымут для продления Сормовско-Мещерской линии метрополитена.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дороги Строительство
Поделиться:
Новости по теме
18 июля 2025 17:00  [1303] Планировку участка под дублер проспекта Ленина утвердил нижегородский минград
17 июля 2025 14:00  [579] Еще три гаража изымут в Сормовском районе ради строительства метро
16 июня 2025 11:15  [1108] Власти изымут еще четыре гаража в Сормове для продления метро
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
04 августа 2025 10:21Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных