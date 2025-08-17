Какие погодные сюрпризы ждут нижегородцев в августе: прогноз на месяц
Культура и отдых

Приокский и Ленинский районы Нижнего Новгорода отметили 90-летие

17 августа 2025 09:37
Приокский и Ленинский районы Нижнего Новгорода отметили 90-летие

Фото: мэрия Нижнего Новгорода

Приокский и Ленинский районы Нижнего Новгорода отметили 90-летие. Жителей поздравил мэр Юрий Шалабаев во время торжественных мероприятий (0+), приуроченных ко Дню города и юбилею районов. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

В парке "Швейцария" мэр поздравил жителей с двойным праздником и вручил благодарственные письма победителям детского конкурса рисунка "Родной Приокский". Награды получили ученица школы №174 Елизавета Елкина, ученик школы №48 Алексей Суркин, ученица гимназии №17 Софья Кармаева и ученица школы №89 Марта Ридзель.

Юрий Шалабаев отметил, что юные художники через свои работы выразили любовь к родному району и городу. Он поблагодарил детей за искренние рисунки, а родителей — за поддержку и воспитание талантливых детей.

В Ленинском районе в День города прошла церемония чествования лучших представителей трудовых профессий. Глава города подчеркнул, что именно такие люди — педагоги, врачи, рабочие и служащие — являются опорой и гордостью Нижнего Новгорода. Он пожелал им здоровья, счастья и новых достижений.

Также в рамках праздника Юрий Шалабаев вручил медаль "За отвагу" ветерану специальной военной операции, руководителю благотворительного фонда "Содружество Возрождённое Народом "Феникс" Денису Кужелеву.

Напомним, 16 августа в столице Приволжья отмечали 804-летие Нижнего Новгорода. Также сообщалось, что в честь праздника мэппинг в сказочном стиле украсит Нижегородский кремль. 

