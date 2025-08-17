Яблочный Спас отметят в "Заповедных кварталах" Нижнего Новгорода Культура и отдых

Фото: "Заповедные кварталы" АНО "АСИРИС"

Празднование Яблочного Спаса (0+) пройдет 19 августа в квартале церкви Трёх Святителей в Нижнем Новгороде. Мероприятие организуют "Заповедные кварталы" АНО "АСИРИС" совместно с Нижегородским благочинием.

Гостей ждет погружение в атмосферу конца XIX — начала XX века: освящение принесённых яблок, беседа с благочинным Андреем Бандиным о смысле праздника, чаепитие с самоваром и угощениями, а также фотозоны в антураже старого города.

По словам организаторов, цель события — не только рассказать о традициях, но и дать возможность прочувствовать дух времени, когда Яблочный Спас был важной частью жизни нижегородцев.

"Яблочный Спас — народное название праздника Преображения Господня, связанное с древней ветхозаветной традицией приношения первых плодов урожая в храм. В России виноград заменили яблоками, отсюда и народное название", — рассказал ведущий мероприятия, благочинный Нижегородского округа священник Андрей Бандин.

Посетить праздник можно бесплатно, по предварительной регистрации на сайте кварталов. Начало — в 18:30 в Саду мечтателей на улице Короленко, 17.

