Популярные подержанные автомобили в Нижнем Новгороде подешевели на 10,6%

Средняя стоимость автомобилей с пробегом в Нижнем Новгороде снизилась за год на 10,6%. Такую информацию предоставила онлайн-платформа объявлений изданию "Живем в Нижнем".

Среди наиболее востребованных моделей в июне 2025 года лидировала "Лада Приора". Ее средняя цена составила 285 тысяч рублей, тогда как в июне 2024 года она продавалась за 310 тысяч. Таким образом, за год стоимость автомобиля упала на 8,1%.

На втором месте по популярности оказалась "Лада Гранта". В начале лета 2025 года она стоила в среднем 540 тысяч рублей, что на 3,2% меньше, чем год назад, когда цена достигала 558 тысяч рублей.

Среди иномарок стабильно высоким спросом пользуется "Киа Рио". В июне этого года ее средняя стоимость составила 830 тысяч рублей, тогда как в прошлом году она продавалась за 960 тысяч. Это означает снижение цены на 13,5%.

Также в пятерку самых популярных автомобилей с пробегом вошли "Лада Калина" и "Хендай Солярис". За год их стоимость уменьшилась на 16,4% и 12% соответственно.

