Какие улицы перекроют из-за празднования 804-летия Нижнего Новгорода
Какие погодные сюрпризы ждут нижегородцев в августе: прогноз на месяц
Электронную очередь ввели на портале пациента в Нижегородской области
После тысячи жалоб: в ЗСНО предлагают наказывать за самовыгул собак
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
17 августа 2025 13:40  [68] Популярные подержанные автомобили в Нижнем Новгороде подешевели на 10,6%
17 августа 2025 10:13  [153] Экономика Нижегородской области выросла на 1,6% в первом полугодии 2025 года
15 августа 2025 18:45  [387] Инфраструктура в ОЭЗ "Кулибин" уже готова наполовину
15 августа 2025 15:40  [412] Шесть агропредприятий Нижегородской области получат почти 394 млн рублей
15 августа 2025 15:32  [359] Десять нижегородских компаний принимают участие в IV Съезде малых городов Гродненской и Нижегородской областей
15 августа 2025 13:16  [483] Нижегородский "Водолет" получит субсидии, несмотря на срыв показателей
15 августа 2025 11:45  [495] Бизнес Нижегородской области задолжал по кредитам 933 миллиарда рублей
15 августа 2025 07:00  [501] До 290 тысяч рублей предлагают водителю с категорией "Е" в Нижнем Новгороде
14 августа 2025 19:12  [461] Нижегородская область и Белоруссия будут сотрудничать в сфере АПК
14 августа 2025 18:50  [548] На 11% увеличится выработка у компании по выпуску алюминиевых деталей благодаря федпроекту "Производительность труда"
Экономика

Популярные подержанные автомобили в Нижнем Новгороде подешевели на 10,6%

17 августа 2025 13:40  [68] Экономика
Популярные подержанные автомобили в Нижнем Новгороде подешевели на 10,6%

Средняя стоимость автомобилей с пробегом в Нижнем Новгороде снизилась за год на 10,6%. Такую информацию предоставила онлайн-платформа объявлений изданию "Живем в Нижнем".

Среди наиболее востребованных моделей в июне 2025 года лидировала "Лада Приора". Ее средняя цена составила 285 тысяч рублей, тогда как в июне 2024 года она продавалась за 310 тысяч. Таким образом, за год стоимость автомобиля упала на 8,1%.

На втором месте по популярности оказалась "Лада Гранта". В начале лета 2025 года она стоила в среднем 540 тысяч рублей, что на 3,2% меньше, чем год назад, когда цена достигала 558 тысяч рублей.

Среди иномарок стабильно высоким спросом пользуется "Киа Рио". В июне этого года ее средняя стоимость составила 830 тысяч рублей, тогда как в прошлом году она продавалась за 960 тысяч. Это означает снижение цены на 13,5%.

Также в пятерку самых популярных автомобилей с пробегом вошли "Лада Калина" и "Хендай Солярис". За год их стоимость уменьшилась на 16,4% и 12% соответственно.

Раннее сообщалось, что участники автопробега БРИКС заехали в Нижегородскую область

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автомобили Статистика Цены
Поделиться:
Новости по теме
10 августа 2025 11:56  [626] В МВД назвали пять улиц Нижнего Новгорода, где водители особенно любят погонять
06 августа 2025 15:07  [577] Обновлённый список противопоказаний к вождению вступит в силу с 1 сентября
30 июля 2025 17:38  [470] В МВД опровергли информацию о предстоящем запрете на автомобили с правым рулём
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Нижний Новгород отпраздновал свое 804-летие: показываем, как это было
17 августа 2025 10:28Нижний Новгород отпраздновал свое 804-летие: показываем, как это было
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных