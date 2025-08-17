Один из подростков, избивший до смерти мужчину на Автозаводе, арестован

Одного из подростков, избивших до смерти мужчину на Автозаводе, арестовали.
Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе облсуда, Автозаводский районный суд вынес постановление о заключении одного из подростков под стражу сроком до 19 сентября включительно.
На данный момент постановление не вступило в законную силу.
"Материалы в отношении второго подростка, не достигшего 14-летнего возраста, в суд не поступали", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что два подростка — 15-летний юноша и 13-летняя девочка — напали на мужчину после того, как он отказался поделиться с ними сигаретой и дать мобильный телефон. В результате избиения пострадавший скончался.
В Следственном комитете возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. О ходе и результатах расследования будет доложено главе ведомства Александру Бастрыкину.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+