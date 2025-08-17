Один из подростков, избивший до смерти мужчину на Автозаводе, арестован Происшествия

Одного из подростков, избивших до смерти мужчину на Автозаводе, арестовали.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе облсуда, Автозаводский районный суд вынес постановление о заключении одного из подростков под стражу сроком до 19 сентября включительно.

На данный момент постановление не вступило в законную силу.

"Материалы в отношении второго подростка, не достигшего 14-летнего возраста, в суд не поступали", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что два подростка — 15-летний юноша и 13-летняя девочка — напали на мужчину после того, как он отказался поделиться с ними сигаретой и дать мобильный телефон. В результате избиения пострадавший скончался.

В Следственном комитете возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. О ходе и результатах расследования будет доложено главе ведомства Александру Бастрыкину.