Нижегородцам-льготникам рассказали, как получить бесплатные лекарства
Новый ЖК построят на месте кинотеатра "Россия" в Нижнем Новгороде
Wildberries ответил на жалобы жителей "Окского берега" из-за склада
Мессенджер MAX официально представят в начале осени
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
18 августа 2025 11:02  [86] Очередного наркосбытчика схватили в Нижнем Новгороде
18 августа 2025 10:00  [160] Один из подростков, избивший до смерти мужчину на Автозаводе, арестован
18 августа 2025 09:40  [173] Неизвестные разложили фотографии у Павловского кладбища
18 августа 2025 08:04  [247] Нетрезвый водитель мотоблока врезался в "Газель" около Линды
17 августа 2025 10:52  [384] Мошенник выманил у жительницы Арзамаса почти 800 тысяч рублей
17 августа 2025 09:12  [615] Атаку БПЛА отразили в Нижегородской области: что сказал Глеб Никитин
17 августа 2025 08:47  [575] 14 украинских беспилотников сбили над Нижегородской областью
16 августа 2025 11:00  [466] Администрация Сеченовского округа выплатила 1,3 млн рублей за вред почве
15 августа 2025 20:17  [607] Бывшего полицейского будут судить за смертельное ДТП в Бутурлино
15 августа 2025 19:00  [540] Директор фирмы в Дзержинске похитил около 6 млн рублей
Происшествия

Один из подростков, избивший до смерти мужчину на Автозаводе, арестован

18 августа 2025 10:00  [160] Происшествия
Одного из подростков, избивших до смерти мужчину на Автозаводе, арестовали

Одного из подростков, избивших до смерти мужчину на Автозаводе, арестовали. 

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе облсуда, Автозаводский районный суд вынес постановление о заключении одного из подростков под стражу сроком до 19 сентября включительно. 

На данный момент постановление не вступило в законную силу.

"Материалы в отношении второго подростка, не достигшего 14-летнего возраста, в суд не поступали", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что два подростка — 15-летний юноша и 13-летняя девочка — напали на мужчину после того, как он отказался поделиться с ними сигаретой и дать мобильный телефон. В результате избиения пострадавший скончался.

В Следственном комитете возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. О ходе и результатах расследования будет доложено главе ведомства Александру Бастрыкину. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автозаводский район Суд Убийство
Поделиться:
Новости по теме
15 августа 2025 13:34  [682] Нижегородский министр спорта прокомментировал смерть мужчины от рук подростков
15 августа 2025 12:57  [841] Задержан подозреваемый в жестоком убийстве женщины в Дзержинске
05 августа 2025 19:00  [600] 17-летнего жителя Семеновского округа осудят за убийство мачехи
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Нижний Новгород отпраздновал свое 804-летие: показываем, как это было
17 августа 2025 10:28Нижний Новгород отпраздновал свое 804-летие: показываем, как это было
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных