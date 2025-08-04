После тысячи жалоб: в ЗСНО предлагают наказывать за самовыгул собак
Происшествия

Нижегородский министр спорта прокомментировал смерть мужчины от рук подростков

15 августа 2025 13:34
Нижегородский министр спорта прокомментировал смерть мужчины от рук подростков

Фото: Александр Воложанин

Министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло прокомментировал смерть мужчины после избиения подростками на Автозаводе. В своем телеграм-канале он написал, что, по предварительным данным, один из подростков занимался самбо в частном спортивном клубе.

Кабайло выразил глубокое сожаление в связи с произошедшим и передал искренние соболезнования родным и близким погибшего. Он отметил, что это страшное происшествие заставляет задуматься о ценностях, которые общество передаёт подрастающему поколению.

Министр подчеркнул, что вопрос контроля за деятельностью частных спортивных организаций стоит особенно остро. По его словам, в регионе работает множество частных клубов, но у министерства спорта недостаточно инструментов для полноценного надзора за их работой. 

"Мы активно выстраиваем диалог с клубами, но этого недостаточно: деятельность многих остается непрозрачной, и мы ограничены в возможностях", - написал он.

По его словам, глава Минспорта России Михаил Дегтярёв докладывал президенту Владимиру Путину о необходимости наделения региональных министерств спорта контрольно-надзорными функциями, и эта инициатива была поддержана.

Кабайло отметил, что спорт должен воспитывать не только физически сильных, но и ответственных граждан. Он подчеркнул важность формирования у молодых спортсменов уважения к сопернику и ответственности за свои действия.

Министр добавил, что региональное ведомство готово поддерживать добросовестные спортивные организации, но для реальных изменений необходимы решения на федеральном уровне, которые позволят обеспечить безопасность и качество работы частных клубов.

Ранее сообщалось, что в Выксе подростки вымогали деньги у сверстников, размещая провокационные материалы от их имени в интернете. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

