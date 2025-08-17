Память погибших волонтеров почтили в Нижнем Новгороде

Фото:
В Нижнем Новгороде состоялась Всероссийская мемориальная акция, посвященная памяти добровольцев Молодежки Народного фронта — Николая Ковалева и Давида Соколова.
Как сообщили в региональном отделении Народного фронта, оба волонтера погибли 16 августа 2024 года в результате ракетного удара со стороны ВСУ. Трагедия произошла в Глушковском районе Курской области во время эвакуационной миссии на реке Сейм.
В рамках акции была организована фотовыставка, на которой представили снимки Давида Соколова. Эти кадры передают повседневную работу волонтеров в зоне специальной военной операции и показывают реалии, далекие от мирной жизни. Также участникам мероприятия показали документальный фильм, посвященный Николаю и Давиду.
В парке Пушкина появился символический мемориал, к которому нижегородцы и гости города могли возложить цветы в знак уважения и памяти о погибших добровольцах.
Как отметила представитель Молодежки Народного фронта в Нижегородской области Валерия Павлова, несмотря на разные судьбы, Николай и Давид, оба родом из Донецкой Народной Республики, оказались рядом в самый тяжелый момент и самоотверженно выполняли опасную работу по зову сердца.
Сегодня участники Молодежки Народного фронта продолжают дело своих товарищей. Они оказывают помощь жителям приграничных территорий, доставляют гуманитарную помощь, участвуют в ликвидации последствий обстрелов и помогают эвакуировать людей из опасных зон.
Проведение акции стало возможным благодаря поддержке правительства Нижегородской области, Дома народного единства и молодежного движения "Чкалов".
Ранее сообщалось, что панихида и памятный митинг, посвященные российским солдатам, которые погибли в годы Первой мировой войны, состоялись в Нижнем Новгороде.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+