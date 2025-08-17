Wildberries ответил на жалобы жителей "Окского берега" из-за склада
Общество

Память погибших волонтеров почтили в Нижнем Новгороде

18 августа 2025 13:45
Память погибших волонтеров почтили в Нижнем Новгороде

Фото: Региональное отделение Народного фронта в Нижегородской области

В Нижнем Новгороде состоялась Всероссийская мемориальная акция, посвященная памяти добровольцев Молодежки Народного фронта — Николая Ковалева и Давида Соколова.

Как сообщили в региональном отделении Народного фронта, оба волонтера погибли 16 августа 2024 года в результате ракетного удара со стороны ВСУ. Трагедия произошла в Глушковском районе Курской области во время эвакуационной миссии на реке Сейм.

В рамках акции была организована фотовыставка, на которой представили снимки Давида Соколова. Эти кадры передают повседневную работу волонтеров в зоне специальной военной операции и показывают реалии, далекие от мирной жизни. Также участникам мероприятия показали документальный фильм, посвященный Николаю и Давиду.

В парке Пушкина появился символический мемориал, к которому нижегородцы и гости города могли возложить цветы в знак уважения и памяти о погибших добровольцах.

Как отметила представитель Молодежки Народного фронта в Нижегородской области Валерия Павлова, несмотря на разные судьбы, Николай и Давид, оба родом из Донецкой Народной Республики, оказались рядом в самый тяжелый момент и самоотверженно выполняли опасную работу по зову сердца.

Сегодня участники Молодежки Народного фронта продолжают дело своих товарищей. Они оказывают помощь жителям приграничных территорий, доставляют гуманитарную помощь, участвуют в ликвидации последствий обстрелов и помогают эвакуировать людей из опасных зон.

Проведение акции стало возможным благодаря поддержке правительства Нижегородской области, Дома народного единства и молодежного движения "Чкалов".

Ранее сообщалось, что панихида и памятный митинг, посвященные российским солдатам, которые погибли в годы Первой мировой войны, состоялись в Нижнем Новгороде.

