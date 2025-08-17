Школы и детские сады Нижнего Новгорода завершили подготовку к учебному году Общество

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Все образовательные учреждения Нижнего Новгорода готовы к приёму детей 1 сентября. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

В общей сложности в областном центре функционирует 471 образовательная организация — это школы, детские сады и учреждения дополнительного образования. Глава города отметил, что приёмка учреждений, которая была запланирована до середины августа, завершилась успешно во всех учреждениях.

На подготовку к новому учебному году было направлено почти 2,5 миллиарда рублей. Средства пошли на текущий ремонт, выполнение противопожарных и антитеррористических мероприятий, а также на обновление пищеблоков. Программа модернизации школьных столовых завершается в этом году, отметил мэр, при этом уже начата разработка аналогичной программы для детских садов.

Также за счёт бюджета были приобретены учебники, лабораторное, компьютерное и спортивное оборудование. Дополнительно оснащены медицинские кабинеты в образовательных учреждениях.

В сентябре 2025 года за школьные парты сядут более 158 тысяч учеников, из них около 14 тысяч — первоклассники. В детские сады пойдут свыше 61 тысячи малышей.

Ранее сообщалось, что капремонт в 2025 году проведут в 4 детских садах, 7 школах и двух учреждениях допобразования.