Школы и детские сады Нижнего Новгорода завершили подготовку к учебному году

Все образовательные учреждения Нижнего Новгорода готовы к приёму детей 1 сентября. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.
В общей сложности в областном центре функционирует 471 образовательная организация — это школы, детские сады и учреждения дополнительного образования. Глава города отметил, что приёмка учреждений, которая была запланирована до середины августа, завершилась успешно во всех учреждениях.
На подготовку к новому учебному году было направлено почти 2,5 миллиарда рублей. Средства пошли на текущий ремонт, выполнение противопожарных и антитеррористических мероприятий, а также на обновление пищеблоков. Программа модернизации школьных столовых завершается в этом году, отметил мэр, при этом уже начата разработка аналогичной программы для детских садов.
Также за счёт бюджета были приобретены учебники, лабораторное, компьютерное и спортивное оборудование. Дополнительно оснащены медицинские кабинеты в образовательных учреждениях.
В сентябре 2025 года за школьные парты сядут более 158 тысяч учеников, из них около 14 тысяч — первоклассники. В детские сады пойдут свыше 61 тысячи малышей.
Ранее сообщалось, что капремонт в 2025 году проведут в 4 детских садах, 7 школах и двух учреждениях допобразования.
