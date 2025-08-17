Нижегородцам-льготникам рассказали, как получить бесплатные лекарства
Wildberries ответил на жалобы жителей "Окского берега" из-за склада
Новый ЖК построят на месте кинотеатра "Россия" в Нижнем Новгороде
Мессенджер MAX официально представят в начале осени
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
18 августа 2025 14:23  [12] Цифровое гостеприимство: "Ростелеком" организовал в МФЦ Нижегородской области общедоступный Wi-Fi
18 августа 2025 14:15  [50] Школы и детские сады Нижнего Новгорода завершили подготовку к учебному году
18 августа 2025 14:08  [68] В Нижнем Новгороде простятся с архитектором Владимиром Игнатьевым
18 августа 2025 13:45  [114] Память погибших волонтеров почтили в Нижнем Новгороде
18 августа 2025 13:37  [102] Соцучастковый помог с благоустройством футбольного поля на Союзном проспекте
18 августа 2025 13:08  [120] В МАХ опровергли данные о съёмках пользователей на камеру
18 августа 2025 12:28  [144] Нижегородец сделал предложение возлюбленной на концерте в День города
18 августа 2025 11:20  [194] Перевозчиков Нижегородской области уличили в тысячах нарушений
18 августа 2025 10:24  [267] Стас Пьеха получил травмы на праздничном концерте в Нижнем Новгороде
18 августа 2025 10:08  [183] Проект АПЗ "PRO завод" представили на Всероссийском форуме
Общество

Школы и детские сады Нижнего Новгорода завершили подготовку к учебному году

18 августа 2025 14:15  [50] Общество
Школы и детские сады Нижнего Новгорода завершили подготовку к учебному году

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Все образовательные учреждения Нижнего Новгорода готовы к приёму детей 1 сентября. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

В общей сложности в областном центре функционирует 471 образовательная организация — это школы, детские сады и учреждения дополнительного образования. Глава города отметил, что приёмка учреждений, которая была запланирована до середины августа, завершилась успешно во всех учреждениях.

На подготовку к новому учебному году было направлено почти 2,5 миллиарда рублей. Средства пошли на текущий ремонт, выполнение противопожарных и антитеррористических мероприятий, а также на обновление пищеблоков. Программа модернизации школьных столовых завершается в этом году, отметил мэр, при этом уже начата разработка аналогичной программы для детских садов.

Также за счёт бюджета были приобретены учебники, лабораторное, компьютерное и спортивное оборудование. Дополнительно оснащены медицинские кабинеты в образовательных учреждениях.

В сентябре 2025 года за школьные парты сядут более 158 тысяч учеников, из них около 14 тысяч — первоклассники. В детские сады пойдут свыше 61 тысячи малышей.

Ранее сообщалось, что капремонт в 2025 году проведут в 4 детских садах, 7 школах и двух учреждениях допобразования.  

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Детсады Образование Школы
Поделиться:
Новости по теме
16 августа 2025 17:45  [624] Завершено строительство филиала ДДТ имени Чкалова в Верхних Печерах
09 августа 2025 09:00  [804] Нижегородские школьники все чаще выбирают СПО
08 августа 2025 09:00  [494] Нижегородские психологи объяснили, как правильно выбрать школьную форму
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Нижний Новгород отпраздновал свое 804-летие: показываем, как это было
17 августа 2025 10:28Нижний Новгород отпраздновал свое 804-летие: показываем, как это было
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных