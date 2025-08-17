Омич напал с ножом на двух знакомых во время ссоры в Выксе

Фото:
В Выксе расследуется уголовное дело в отношении жителя Омской области, подозреваемого в попытке убийства двух человек. Об этом сообщает пресс-служба СК С России по Нижегородской области.
По данным следствия, инцидент произошел 15 августа в квартире на улице Вавилина. Между мужчиной и двумя его знакомыми возник конфликт, в ходе которого он схватил нож и ударил обоих оппонентов, нанеся им ранения в область тела.
Пострадавшие были срочно госпитализированы. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи их жизни удалось спасти.
Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух лиц. По решению суда мужчина заключен под стражу.
В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что одного из подростков, избивших до смерти мужчину в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, арестовали.
