Происшествия

Омич напал с ножом на двух знакомых во время ссоры в Выксе

18 августа 2025 18:10
Омич напал с ножом на двух знакомых во время ссоры в Выксе

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

В Выксе расследуется уголовное дело в отношении жителя Омской области, подозреваемого в попытке убийства двух человек. Об этом сообщает пресс-служба СК С России по Нижегородской области.

По данным следствия, инцидент произошел 15 августа в квартире на улице Вавилина. Между мужчиной и двумя его знакомыми возник конфликт, в ходе которого он схватил нож и ударил обоих оппонентов, нанеся им ранения в область тела.

Пострадавшие были срочно госпитализированы. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи их жизни удалось спасти.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух лиц. По решению суда мужчина заключен под стражу.

В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что одного из подростков, избивших до смерти мужчину в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, арестовали. 

Нападение Убийство Уголовное дело
