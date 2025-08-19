Новый ЖК построят на месте кинотеатра "Россия" в Нижнем Новгороде
Мессенджер MAX официально представят в начале осени
Нижегородцам-льготникам рассказали, как получить бесплатные лекарства
Wildberries ответил на жалобы жителей "Окского берега" из-за склада
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
19 августа 2025 19:15  [88] Нижегородский автобус №46 начнет курсировать чаще
19 августа 2025 19:00  [109] Нижегородские власти согласовали демонтаж долгостроя в Гаражном переулке
19 августа 2025 18:00  [158] Нижегородский троллейбусный маршрут №3 хотят продлить на выходные
19 августа 2025 17:45  [164] Работу нижегородского метро продлят в ночь с 20 на 21 августа
19 августа 2025 17:30  [165] Новый автобус НЕФАЗ-5299 начали тестировать в Нижнем Новгороде
19 августа 2025 16:54  [171] На железнодорожном вокзале в Нижнем Новгороде прошла акция "Час пассажира"
19 августа 2025 16:47  [184] Маргарита Банникова: "На базе Штаба общественной поддержки пройдет серия лекций для родителей и школьников"
19 августа 2025 16:27  [187] Заслуженная артистка РСФСР Софья Шельменкина скончалась в Нижегородской области
19 августа 2025 16:15  [139] В Госдуме предложили сделать бесплатными парковки рядом со школами 1 сентября
19 августа 2025 15:50  [232] Рабочие восстановят территорию после ремонта теплотрассы на улице Горького
Общество

Нижегородский автобус №46 начнет курсировать чаще

19 августа 2025 19:15  [88] Общество
Нижегородский автобус №46 начнет курсировать чаще

График движения автобуса №46, соединяющего жилой комплекс "Стрижи" и предприятие "АО НИТЕЛ" в Нижнем Новгороде, претерпит изменения. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем региона.

С 20 августа количество рейсов на этом маршруте в будние дни значительно возрастёт — с прежних 21 до 41. Таким образом, пассажиры смогут рассчитывать на более частое транспортное сообщение в течение дня.

Также будет скорректировано время первого утреннего рейса. Теперь автобус будет отправляться от остановки "АО НИТЕЛ" в 5:35, что почти на 40 минут раньше привычного времени — 6:12.

Обновлённое расписание уже опубликовано в сообществе "Новая маршрутная сеть нижегородской агломерации". В ближайшее время оно также появится на официальном сайте АСИП.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде сменились названия двух автобусных остановок.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
автобусы Общественный транспорт
Поделиться:
Новости по теме
18 августа 2025 11:20  [483] Перевозчиков Нижегородской области уличили в тысячах нарушений
05 августа 2025 14:56  [597] ЦРТС назвал самые востребованные маршруты июля в Нижнем Новгороде
04 июля 2025 16:24  [1233] Бесплатный Wi-Fi заработал на "умных" остановках в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
19 августа 2025 08:26Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных