Нижегородский автобус №46 начнет курсировать чаще

График движения автобуса №46, соединяющего жилой комплекс "Стрижи" и предприятие "АО НИТЕЛ" в Нижнем Новгороде, претерпит изменения. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем региона.

С 20 августа количество рейсов на этом маршруте в будние дни значительно возрастёт — с прежних 21 до 41. Таким образом, пассажиры смогут рассчитывать на более частое транспортное сообщение в течение дня.

Также будет скорректировано время первого утреннего рейса. Теперь автобус будет отправляться от остановки "АО НИТЕЛ" в 5:35, что почти на 40 минут раньше привычного времени — 6:12.

Обновлённое расписание уже опубликовано в сообществе "Новая маршрутная сеть нижегородской агломерации". В ближайшее время оно также появится на официальном сайте АСИП.

