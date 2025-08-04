После тысячи жалоб: в ЗСНО предлагают наказывать за самовыгул собак
Происшествия

Наркотики и арсенал нашли в квартире ранее судимого нижегородца

14 августа 2025 12:00  [147] Происшествия
Наркотики и арсенал нашли в квартире нижегородца в Советском районе

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

В Советском районе Нижнего Новгорода сотрудники полиции задержали 39-летнего мужчину, у которого при себе оказалась крупная партия наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Оперативники городского и областного управления по контролю за оборотом наркотиков остановили подозреваемого в подъезде одного из домов на улице Полтавской. Мужчина оказался безработным и уже имел судимость. При досмотре у него нашли два пакетика с белым порошком и один - с кристаллическим веществом.

Экспертиза показала, что в одном из свертков находился синтетический наркотик метадон. Масса вещества составила почти 120 граммов. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

После задержания полицейские провели обыск в квартире мужчины и в подвале дома. Там они обнаружили весы, мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты, пластиковую бутылку с двойным дном, внутри которой был еще один пакет с веществом, а также емкости с остатками порошка. Все это направлено на экспертизу.

Кроме того, в доме нашли обрез охотничьего ружья, части пистолета, травматический пистолет и 30 патронов. Эти предметы также отправлены на исследование.

По решению суда подозреваемого заключили под стражу. Следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что свыше 40 кг готовых синтетических наркотиков изъяли из подпольной лаборатории в Нижегородской области.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных