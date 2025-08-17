Нижегородцам-льготникам рассказали, как получить бесплатные лекарства
Происшествия

Очередного наркосбытчика схватили в Нижнем Новгороде

18 августа 2025 11:02  [95] Происшествия
30-летнего нижегородца задержали за сбыт наркотиков

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 30-летнего жителя Нижнего Новгорода, подозреваемого в распространении запрещённых веществ. Оперативные мероприятия проходили в Советском районе города. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области. 

В ходе работы с задержанным, ранее судимым мужчиной, полицейские установили координаты тайников, где хранились наркотики. Один из них находился в лесополосе в посёлке Берёзовая Пойма. Там сотрудники обнаружили зип-пакет с десятью свёртками порошкообразного вещества.
Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество — мефедрон, общим весом около 20 граммов. Задержанный признал вину и сообщил, что занимался сбытом наркотиков на территории города.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ — незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. По решению суда подозреваемый заключён под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о задержании 35-летнего нижегородца с пакетом с наркотиками.

