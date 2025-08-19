Новый ЖК построят на месте кинотеатра "Россия" в Нижнем Новгороде
Волонтер и раллист Дмитрий Ружьев погиб в ДТП на Бору

Волонтер и раллист Дмитрий Ружьев погиб в ДТП на Бору

Фото: ПСЦ "Рысь"

Мастер спорта России по автомобильному спорту и доброволец поисково-спасательного центра "Рысь" Дмитрий Ружьев погиб в результате дорожно-транспортного происшествия на Стеклозаводском шоссе в городе Бор. О трагедии сообщили в социальных сетях ПСЦ "Рысь".

"Он был настоящим товарищем, который не знал преград в своем стремлении помочь другим. К сожалению, Дима погиб, оставив за собой светлую память и множество воспоминаний. Мы скорбим о его уходе и будем помнить его как настоящего друга", - отметили представители центра.

Ружьев также был обладателем Кубка России по ралли.

Напомним, смертельная авария произошла 14 августа на Бору. 72-летний водитель иномарки при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу, за рулем которого был Дмитрий, в результате чего произошло столкновение.

От полученных травм волонтер скончался на месте. Ему было 36 лет.

Ранее сообщалось, что заслуженная артистка РСФСР Софья Шельменкина скончалась на 79-м году жизни в Нижнем Новгороде.

