Заслуженная артистка РСФСР Софья Шельменкина скончалась в Нижегородской области

Фото: Нижегородский государственный академический театр кукол

В Нижнем Новгороде на 79-м году жизни скончалась Заслуженная артистка РСФСР Софья Шельменкина. О ее смерти сообщил Нижегородский государственный академический театр кукол, в котором она служила более полувека.

Известно, что 7 августа Софья Сергеевна ушла в лес за ягодами в Семеновском районе и пропала. Волонтеры поисково-спасательного отряда "Рысь" сразу начали поиски. Однако два дня назад стало известно, что артистку нашли погибшей.

Софья Шельменкина родилась в 1946 году. В 1965-м окончила Горьковское театральное училище, после чего три года работала в Ставропольском театре кукол. В 1968 году она вернулась в Горький и поступила на службу в местный театр кукол, где проработала 53 года и исполнила более сорока ролей.

За годы творческой деятельности артистка была удостоена множества наград, дипломов и почетных грамот. В 1979 году ей было присвоено звание "Заслуженная артистка РСФСР". В 2004 году, к 75-летию театра, она получила почетную грамоту от министерства культуры Нижегородской области.

В театре отметили, что Софья Сергеевна обладала редким музыкальным слухом и тонким чувством куклы. Она умела точно передавать внутреннее состояние персонажа, добивалась гармонии между словом и движением и создавалась живое сценическое воплощение.

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Софьи Шельменкиной.

