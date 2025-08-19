Нижегородские ученые разработали ПО для управления крупными базами данных Наука

Фото: Александр Воложанин

Специалисты Научно-исследовательского института механики Университета Лобачевского представили отечественное программное обеспечение для производственного планирования под названием "СМАРТ-ресурс". Разработка предназначена для предприятий с единичным и мелкосерийным производством и уже включена в Реестр российского программного обеспечения. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

"СМАРТ-ресурс" стал первым продуктом ННГУ, официально зарегистрированным в национальном реестре ПО, и представляет собой значимый шаг в сторону цифрового суверенитета.

По словам разработчиков, система способна выполнять до пяти миллионов операций менее чем за четыре часа на среднем офисном компьютере. Программа учитывает множество факторов, включая приоритеты заказов, доступность ресурсов, время переналадки и логистику, а также позволяет адаптировать алгоритмы под конкретные задачи заказчиков.

Программное обеспечение полностью совместимо с российской операционной системой Astra Linux, что делает его особенно актуальным в контексте перехода на отечественные IT-решения. Этот переход был обозначен как приоритетный на государственном уровне, в том числе в задачах, поставленных президентом РФ в июне 2023 года.

"Данное программное обеспечение, связанное с моделями, методами и программными средствами решения задач распределения ограниченных

ресурсов, является важным для НИИ механики и имеет большой спрос со стороны реального сектора экономики", - отметил директор Научно-исследовательского института механики Университета Лобачевского Александр Белов.

Разработка велась в 2023–2024 годах на базе многолетних научных наработок института. Сравнительные вычислительные эксперименты показали, что новая система по ряду ключевых параметров превосходит зарубежные аналоги. В частности, при сопоставлении с французской системой Ortems, используемой сотнями крупнейших мировых компаний, "СМАРТ-ресурс" продемонстрировал лучшие результаты по скорости и точности решения задач по некоторым показателям.

"Созданная нами система может применяться в организациях с единичным и мелкосерийным характером производства, типичным для предприятий

машиностроения, приборостроения и с длительным циклом изготовления основной продукции, характерным для судостроительной и авиастроительной

отрасли", - сказал автор разработки, главный научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории суперкомпьютерных технологий в решении наукоёмких прикладных задач Центра суперкомпьютерного моделирования НИИ механики ННГУ Михаил Прилуцкий.

В настоящее время ведутся работы по внедрению программного обеспечения на крупных российских предприятиях.

