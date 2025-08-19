В Ботаническом саду ННГУ расцвела самая крупная кувшинка в мире

Фото:
В Ботаническом саду при Институте биологии и биомедицины ННГУ на сутки расцвела крупнейшая кувшинка на планете —Виктория амазонская. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Это редкое и красивое растение известно своими впечатляющими размерами.
Специалисты отмечают что листья такой кувшинки, плавающие на поверхности воды, могут достигать до двух метров в диаметре и выдерживать вес до 60 килограммов.
Цветки Виктории амазонской распускаются белыми, но уже через несколько часов начинают менять окраску. Постепенно они становятся малиновыми или фиолетовыми, а затем полностью скрываются под водой.
В мае в Ботаническом саду зацвела уникальная южноафриканская орхидея Disa uniflora.
