Суд подтвердил взыскание более миллиарда рублей по делу Олега Сорокина

Первый кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе решения нижестоящих инстанций по делу о взыскании в доход государства более 1 миллиарда рублей, полученных коррупционным путем бывшим главой Нижнего Новгорода Олегом Сорокиным. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Из материалов дела следует, что с 2010 по 2015 год Сорокин, занимая пост главы города, продолжал в нарушение законодательства контролировать строительные компании, переоформив доли на супругу Эладу Нагорную и других доверенных лиц. При этом фактическое руководство организациями оставалось за ним.

Компании, формально принадлежащие Нагорной и аффилированным лицам, в указанный период реализовали ряд крупных проектов в регионе, включая жилые комплексы "Цветы" и "Аквамарин", а также ТЦ "Жар-птица". Полученные от продажи недвижимости средства Сорокин легализовал, инвестируя их в уставной капитал ООО СЗ "Старт-Строй", 60% которого принадлежали его супруге.

В 2019 году Сорокин был признан виновным в совершении ряда преступлений, включая превышение должностных полномочий и получение взятки. Он отбывает 10-летний срок в тюрьме.

В 2023 году Элада Нагорная, являвшаяся участником ООО СЗ "Старт-Строй", подала заявление о выходе из состава общества. Таким образом, она намеревалась получить выплату действительной стоимости своей доли в размере 60%.

Однако прокурор Нижегородского района отметил, что указанная доля была сформирована за счет средств, полученных в результате коррупционных действий, и потребовал признать право требования Нагорной на выплату недействительным. В связи с этим в суд был направлен иск с требованием обратить в доход Российской Федерации право на получение более 1 миллиарда 39 миллионов рублей и обязать ООО СЗ "Старт-Строй" перечислить эту сумму в бюджет.

Суд первой инстанции поддержал позицию прокурора, указав, что компания использовалась для незаконного обогащения, а значит, Нагорная не может претендовать на выплату. Обязанность перевести средства в бюджет была возложена на ООО СЗ "Старт-Строй".

Апелляция оставила решение в силе, а 20 августа 2025 года кассационный суд окончательно подтвердил законность взыскания.

