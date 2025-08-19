Нижегородец срочно погасил налоговый долг, чтобы выехать за границу Общество

Фото: ГУ ФССП по Нижегородской области

Житель Нижнего Новгорода оплатил крупную задолженность по налогам после того, как из-за долгов ему ограничили выезд за пределы России. Об этом сообщили в ГУ ФССП по региону.

44-летний мужчина задолжал государству 240 тысяч рублей. Исполнительное производство по взысканию этой суммы было возбуждено в Сормовском районном отделении судебных приставов. Сотрудник ведомства уведомил должника о последствиях неуплаты, включая возможность принудительных мер.

Однако гражданин не только не погасил долг в установленный срок, но и начал избегать контактов с судебным приставом. В ответ на это были приняты меры принудительного взыскания: мужчине ограничили выезд за границу, запретили регистрационные действия в отношении его квартиры и двух земельных участков, а также арестовали счета и недвижимость.

Когда должнику срочно понадобилось выехать за рубеж, он столкнулся с невозможностью сделать это из-за введённых ограничений. Чтобы решить проблему, мужчина оперативно погасил всю сумму задолженности вместе с исполнительским сбором в размере около 17 тысяч рублей. После полной оплаты долга все ограничения были сняты, а исполнительное производство завершено фактическим исполнением.

Ранее сообщалось, что судебные приставы продали квартиру нижегородца за долги на 6 млн рублей.