Мессенджер MAX официально представят в начале осени
Нижегородцам-льготникам рассказали, как получить бесплатные лекарства
125 электрозарядных станций установили в Нижегородской области
Wildberries ответил на жалобы жителей "Окского берега" из-за склада
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
21 августа 2025 20:40  [30] Цифровые технологии усилят безопасность в нижегородских школах
21 августа 2025 20:00  [121] Нижегородец срочно погасил налоговый долг, чтобы выехать за границу
21 августа 2025 19:30  [124] Новые площадки для выездной регистрации брака появятся в Нижнем Новгороде
21 августа 2025 18:13  [107] Люлин: результаты нижегородцев по ЕГЭ выше, чем в других регионах страны
21 августа 2025 17:48  [111] Нижегородские парламентарии рассмотрели актуальные проблемы жилфонда
21 августа 2025 17:35  [141] В Общественной палате приравняли наличие у женщины 5-6 питомцев к чайлдфри
21 августа 2025 17:34  [110] Андрей Самсонов: "Именно "Росатом" может стать драйвером развития региона"
21 августа 2025 17:30  [159] ИИ-ассистент начал консультировать пользователей нижегородского портала госуслуг
21 августа 2025 17:22  [147] Елена Мозгунова: "Нижний Новгород - один из центров, где рождаются идеи "Росатома"
21 августа 2025 17:18  [185] "Росатом" отметил 80-летний юбилей в Нижнем Новгороде: событие глазами экспертов
Общество

Нижегородец срочно погасил налоговый долг, чтобы выехать за границу

21 августа 2025 20:00  [121] Общество
Нижегородец срочно погасил налоговый долг, чтобы выехать за границу

Фото: ГУ ФССП по Нижегородской области

Житель Нижнего Новгорода оплатил крупную задолженность по налогам после того, как из-за долгов ему ограничили выезд за пределы России. Об этом сообщили в ГУ ФССП по региону. 

44-летний мужчина задолжал государству 240 тысяч рублей. Исполнительное производство по взысканию этой суммы было возбуждено в Сормовском районном отделении судебных приставов. Сотрудник ведомства уведомил должника о последствиях неуплаты, включая возможность принудительных мер.

Однако гражданин не только не погасил долг в установленный срок, но и начал избегать контактов с судебным приставом. В ответ на это были приняты меры принудительного взыскания: мужчине ограничили выезд за границу, запретили регистрационные действия в отношении его квартиры и двух земельных участков, а также арестовали счета и недвижимость.

Когда должнику срочно понадобилось выехать за рубеж, он столкнулся с невозможностью сделать это из-за введённых ограничений. Чтобы решить проблему, мужчина оперативно погасил всю сумму задолженности вместе с исполнительским сбором в размере около 17 тысяч рублей. После полной оплаты долга все ограничения были сняты, а исполнительное производство завершено фактическим исполнением.

Ранее сообщалось, что судебные приставы продали квартиру нижегородца за долги на 6 млн рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Долги Судебные приставы ФССП
Поделиться:
Новости по теме
19 августа 2025 13:00  [499] "Киа", "Тойоту" и "Фольксваген" забрали нижегородские приставы у должников
18 августа 2025 19:48  [526] Директора МФО оштрафовали после жалобы заемщицы в Нижегородской области
15 августа 2025 17:37  [691] Нижегородец погасил долги на 2 миллиона рублей ради продажи квартиры
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
19 августа 2025 08:26Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных