Асфальт на старом Борском мосту начнут укладывать в сентябре

В сентябре строители приступят к укладке асфальтобетонного покрытия на старом Борском мосту. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Главном управлении автомобильных дорог региона.
По его данным, сейчас на разных участках объекта ведется подготовка бетонного основания под гидроизоляцию, устройство самой гидроизоляции и монтаж деформационных швов. Также устанавливаются закладные элементы для будущего барьерного ограждения.
На площадке задействованы 46 рабочих в дневную смену и 10 — в ночную. Все работы идут согласно графику.
Полностью открыть движение по обновленному мосту планируется в декабре 2025 года. В настоящее время автомобили могут двигаться только по одной полосе.
Напомним, с 27 июля введено реверсивное движение: по воскресеньям с 12:00 до 03:55 на новом мосту в сторону Нижнего Новгорода открыты две полосы, а в сторону Бора — одна. Дополнительно одна полоса в сторону Нижнего Новгорода работает и на ремонтируемом мосту. Предварительно,такая схема будет работать до 31 августа.
