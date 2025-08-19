Мессенджер MAX официально представят в начале осени
Асфальт на старом Борском мосту начнут укладывать в сентябре

Асфальт на старом Борском мосту начнут укладывать в сентябре

Фото: Александр Воложанин

В сентябре строители приступят к укладке асфальтобетонного покрытия на старом Борском мосту. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Главном управлении автомобильных дорог региона.

По его данным, сейчас на разных участках объекта ведется подготовка бетонного основания под гидроизоляцию, устройство самой гидроизоляции и монтаж деформационных швов. Также устанавливаются закладные элементы для будущего барьерного ограждения.

На площадке задействованы 46 рабочих в дневную смену и 10 — в ночную. Все работы идут согласно графику.

Полностью открыть движение по обновленному мосту планируется в декабре 2025 года. В настоящее время автомобили могут двигаться только по одной полосе.

Напомним, с 27 июля введено реверсивное движение: по воскресеньям с 12:00 до 03:55 на новом мосту в сторону Нижнего Новгорода открыты две полосы, а в сторону Бора — одна. Дополнительно одна полоса в сторону Нижнего Новгорода работает и на ремонтируемом мосту. Предварительно,такая схема будет работать до 31 августа. 

Борский мост Ремонт дорог
Фоторепортажи
Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
19 августа 2025 08:26Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных