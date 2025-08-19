Wildberries ответил на жалобы жителей "Окского берега" из-за склада
Общество
Общество

Нижегородцы смогут оплачивать проезд виртуальной "Ситикард" в девяти регионах РФ

21 августа 2025 15:22  Общество
Нижегородцы смогут оплачивать проезд виртуальной Ситикард в девяти регионах РФ

Фото: Александр Воложанин

Пользователи мобильного приложения "Ситикард" из Нижегородской области получили возможность оплачивать проезд в общественном транспорте еще в девяти регионах России с помощью виртуальной транспортной карты. Об этом сообщили в компании. 

Новый сервис стал доступен 21 августа 2025 года. Теперь нижегородцы могут выпустить в приложении карту другого региона и использовать ее для оплаты поездок в Калужской, Кировской, Самарской, Свердловской, Тюменской, Омской областях, а также в Удмуртской, Чувашской Республиках и Республике Марий Эл.

Проект "Роуминг с ВТК" реализован компанией "Ситикард" совместно с региональными операторами систем оплаты. Решение работает на базе единой цифровой платформы и доступно на Android-смартфонах с поддержкой NFC.

Для активации карты другого региона достаточно обновить приложение до последней версии и изменить местоположение в профиле. Процесс выпуска занимает всего несколько минут. Стоимость активации соответствует тарифам выбранного субъекта. Пополнение карты также осуществляется через мобильное приложение.

По словам директора компании Юрия Рябикова, новый сервис ориентирован на пассажиров, которые часто путешествуют и предпочитают использовать смартфон для оплаты. 

С июня у нижегородцев появилась возможность оплачивать картой "Ситикард" разовый проезд на канатке. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

